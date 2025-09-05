Samanyolu Haber /Ekonomi / Kayyım analizi: Merkez’in hareket alanı daraldı /05 Eylül 2025 20:56

Kayyım analizi: Merkez’in hareket alanı daraldı

Bloomberg’in haberine göre, Wall Street bankaları siyasi gerilimin ardından Merkez Bankası’nın faiz indirimi adımlarını küçülttü. Morgan Stanley ve JPMorgan artık 300 değil, 200 baz puanlık indirim öngörüyor.

Türkiye’de yargı ile ana muhalefet partisi arasındaki gerilimin piyasalarda sert satışlara yol açmasının ardından, Wall Street bankaları Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini daha sınırlı yapacağı yönünde tahminlerini revize etti.

Bloomberg’in haberine göre, Morgan Stanley ve JPMorgan Chase & Co., 11 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin 200 baz puan indirileceğini öngörüyor. Her iki banka da daha önce 300 baz puanlık indirim beklentisi açıklamıştı.

“SİYASİ BELİRSİZLİK PİYASA GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRDİ”

Bloomberg’in aktardığına göre, beklentilerdeki değişim, Türkiye’deki siyasi türbülansın yatırımcı ve kreditörlerin faiz indirim sürecine bakışını yeniden şekillendirdiğini gösteriyor. Mahkeme kararıyla ana muhalefet partisi CHP’nin liderliğinde çöküş ihtimalinin gündeme gelmesi, piyasalarda sert dalgalanmaya neden olmuştu.

JPMorgan analisti Fatih Akçelik, “Merkez Bankası’nın özellikle siyasi türbülans ışığında Türk lirasında dolarizasyonu önlemek için politika faizini manşet enflasyonun oldukça üzerinde tutmaya çalışacağını” söyledi. Banka, yılın kalan üç toplantısında toplam 200 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor.

Morgan Stanley analisti Hande Küçük ise, “Son dönemdeki makroekonomik veriler ve iç siyasi belirsizlikler daha küçük indirimleri gerektiriyor. Banka, piyasa oynaklığının kontrol altında kalmasını sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

PİYASALARDA 5 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Bloomberg’in haberine göre, devlet bankaları bu hafta mahkeme kararının ardından döviz kayıplarını sınırlamak amacıyla 5 milyar dolarlık gizli satış gerçekleştirdi. Böylece Türk lirasındaki düşüşün paniğe yol açması ve vatandaşların dolar alımına yönelmesi engellenmeye çalışıldı.

Türk lirası perşembe sabahı 09:55 itibarıyla 41,16 seviyesinde sabit kaldı. Borsa İstanbul ise iki gün üst üste yüzde 5’e yakın değer kaybettikten sonra güne yükselişle başladı.

FARKLI BEKLENTİLER DE VAR

Her analist tahminlerini aşağı yönlü güncellemedi. Barclays ekonomisti Ercan Ergüzel, faiz indirim beklentisini 250 baz puan olarak korudu. Ergüzel, “Dünkü siyasi gelişmelerin hem yerleşiklerin hem de yabancı yatırımcıların pozisyonlarına yansımasını görmek gerekiyor” dedi.

Bloomberg’in aktardığına göre, yalnızca salı günü carry trade pozisyonlarından 3 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

“19 MART’TAN SONRA 50 MİLYAR DOLAR SATILMIŞTI”

Bloomberg, Mart ayında da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının piyasaları sarstığını hatırlattı. O dönemde Merkez Bankası faiz indirim döngüsünü tersine çevirmiş, Türk bankaları lirayı desteklemek için 50 milyar dolardan fazla döviz satışı yapmıştı.
