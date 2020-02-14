Kayyım atamasında sınır yok

Avcılar’da bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği ve darp ettiği iddiasıyla tutuklanan annenin yargılanmasında mahkeme heyeti, babanın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle mağdur bebeğe kayyum atanmasına karar verdi.







Avcılar’da farklı zamanlarda iki yaşındaki bebeğine işkence yaptığı ve vücuduna iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği gerekçesiyle tutuklanan Ezgi K.’nın davasının görülmesine devam edildi.





Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ezgi K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya şikayetinden vazgeçen baba Eray K. ise katılmadı.





Duruşmada tanık olarak dinlenen mağdur bebek E.M.K.’nın doktoru Hasan Önal, Çocuk Metabolizma Bölüm Şefi olarak görev yaptığını söyleyerek, şunları söyledi:





“Hasta hemen hemen hastanenin her bölümüne değişik zamanlarda farklı şikayetler ile gelmiş. Son olarak acil servise kol ve bacağında şişlik şikayeti ile başvurmuş. Hastayı takip eden arkadaşlar ‘burada bir çocuk istismarı olabilir’ şeklinde uyarıda bulundu ve çocuk bizim birime yattı.”





Önal, çocuğun hastaneye yatırılmadan önce tüm birimlerin çocuk istismarı konusunda uyarıldığını aktardı. ne yatışları da açıklanamayan kanamalar nedeniyleymiş” şeklinde beyanda bulundu.