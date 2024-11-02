Kayyım atanan Esenyurt Belediyesi'nde üst düzey istifa!

Ali Gökmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kayyum’la müzakere olmaz.. Kayyum’la mücadele olur!" dedi.











CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'terör örgütü üyesi olduğu' iddiasıyla tutuklanması ve belediyeye kayyım atanmasının ardından üst düzey bir istifa gerçekleşti.Esenyurt Belediyesi'nde kamu ve özel teşebbüse ait hizmetlerde yönetici olarak görev alan Ali Gökmen, görevlerinden istifa etti. Gökmen, istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:"Şirketinizde 24.05.2024 tarihinden itibaren Yönetici-Kamu ve Özel Teşebbüse ait Hizmetlerde çalışmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı reddediyorum, hiçbir talebim yoktur.30.10.2024 tarihinde bir operasyonla Esenyurt halkının iradesinin haksızca gasp edilmesinden dolayı belediyedeki görevimden istifa ediyorum. Konu ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim."