Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım atanan Esenyurt Belediyesi'nde üst düzey istifa! /02 Kasım 2024 01:56

Kayyım atanan Esenyurt Belediyesi'nde üst düzey istifa!

CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından kayyım atanan Esenyurt Belediyesi'nde üst düzey bir istifa yaşandı. Esenyurt Belediyesi'nde kamu ve özel teşebbüse ait hizmetlerde yönetici olarak görev alan Ali Gökmen, "Kayyum’la müzakere olmaz.. Kayyum’la mücadele olur" diyerek istifa etti.

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CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'terör örgütü üyesi olduğu' iddiasıyla tutuklanması ve belediyeye kayyım atanmasının ardından üst düzey bir istifa gerçekleşti.

Esenyurt Belediyesi'nde kamu ve özel teşebbüse ait hizmetlerde yönetici olarak görev alan Ali Gökmen, görevlerinden istifa etti. Gökmen, istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:


'HAKLARIMI REDDEDİYORUM'

"Şirketinizde 24.05.2024 tarihinden itibaren Yönetici-Kamu ve Özel Teşebbüse ait Hizmetlerde çalışmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı reddediyorum, hiçbir talebim yoktur.

30.10.2024 tarihinde bir operasyonla Esenyurt halkının iradesinin haksızca gasp edilmesinden dolayı belediyedeki görevimden istifa ediyorum. Konu ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim."

Ali Gökmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kayyum’la müzakere olmaz.. Kayyum’la mücadele olur!" dedi.


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