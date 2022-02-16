Kayyım, Boğaziçi Üniversitesi'ni nasıl yağmalayacağını sonunda buldu

AKP ETKİSİ





TEPKİLER SÜRÜYOR





Eski AKP’li Bulu’nun bir gece yarısı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması sonrası akademisyen ve öğrenciler, eylemlere başlamıştı. Uzun süren eylemlerin ardından Bulu, görevinden alınmış, yerine Naci İnci getirilmişti. Ancak öğrenci ve akademisyenler, üniversite bileşenlerinin görüşlerinin alınmaması nedeniyle İnci’ye karşı eylemlerini sürdürmüştü.







YAĞMACI 'SÖZDE' VAKIFLAR





Bilindiği gibi AKP ve Erdoğan Rejimi 'Sözde' vakıfları yağma ve sömürü aparatı olarak kullanıyor. Türgev, Tügva, Türken, Ensar vakıfları bunlara sadece bir kaç örnek.



Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan eski AKP’li Melih Bulu’ya yönelik tepkilerin ardından Bulu’nun yerine getirilen ve “kayyum rektör” olduğu gerekçesiyle akademisyen ve öğrencilerin karşı çıktığı Naci İnci, bu kez Boğaziçi Üniversitesi için vakıf kurdu. Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) adıyla kurulan vakfın mal varlığı, 250 bin lira olarak belirlendi.Vakfın amacı, “Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere tüm yükseköğretim kurumlarının kurumsal kapasitesine destek olarak, üniversitelerin insanlığa yaptığı katkıları artırmak” olarak açıklandı. Vakfın vakfedenleri ise dikkat çekti. İnci’nin yanı sıra vakfedenler arasında üniversitenin rektör yardımcıları Gürkan Selçuk Kumbaroğlu ve Fazıl Önder Sönmez ile genel sekreter vekili Hasan Fehmi Topal, Boğaziçi mezunu olan AKP İstanbul Milletvekili İffet Polat, Mehmet Altunkılıç, Mehmet Yalçıntaş ile AKP’ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) ve BURA’nın başkanı Muhammed Fehim Paluluoğlu da bulunuyor. BURA’nın ilk genel kuruluna, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Derneğin ilk talebi ise Boğaziçi’ne cami yapılması olmuştu. BUVAKIF’ın yönetim kurulu ise Boğaziçi Rektörü İnci, genel sekreter vekili Topal, BURA Başkanı Paluluoğlu, BURA Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yeşilyurt ve Mehmet Yalçıntaş’tan oluştu.