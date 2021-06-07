Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım Bulu, üç hocanın görevine daha son verdi /07 Haziran 2021 09:40

Kayyım Bulu, üç hocanın görevine daha son verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın göreve getirdiği kayyım rektör Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'nde kendi kadrosunu kurmaya devam ediyor. Bulu bu kapsamda 3 hocanın daha görevine son verdi.

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AKP’li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Rektörlüğe atanmasının ardından üniversitedeki demokrasi geleneği askıya alınarak akademik kadrolara yapılan yandaş atamalarla üniversitedeki dengeler değiştirildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre tepkilerin odağındaki Melih Bulu yönetimi bazı akademisyenlerin ders vermesini “keyfi şekilde” engellemeye devam ediyor. Geçen hafta öğretim üyesi Feyzi Erçin’in ders vermesine engel getirilmesinin ardından son olarak Ecmel Ayral, Cezva Sevgen ve İbrahim Turan’ın derslerine son verildi. Boğaziçi mezunları, Prof. Bulu’nun uygulamalarını “Tükenişin işareti” olarak değerlendirdi. 

AYRAL’DAN AÇIKLAMA

Melih Bulu’nun istifası için direnişte olan öğrencilerin başından beri yanında yer alan bazı akademisyenlerin derslerine son verildi. Cezva Sevgen, İbrahim Turan ile Ecmel Ayral’ın derslerine son verildiği öğrenildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ayral, “21 yıldır zevkle, gururla, gönülden hizmet ettiğim Boğaziçi öğrencilerine artık ders veremeyeceğimi öğrendim. İçim cız etti. Maddi karşılığı olmayan bu vazifeyi, memlekete ve gençlere bir borç ödeme imkânı olarak gördüm hep. Emeğimi, bilgimi, tecrübemi, dostlarımı onların hizmetine sunmaya gayret ettim... Keşke iyiden, doğrudan, güzelden bu kadar nefret etmeselerdi. Olsun, yine de güzel günler göreceğiz çocuklar, biliyorum, görüşmek dileğiyle” dedi. Boğaziçi Dayanışması’nın Twitter adresinden yapılan açıklamada ise “Ecmel Ayral Hocamızın Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermesi kayyum tarafından engellendi. Kabul etmeyen ve vazgeçmeyen tüm bileşenleri kayyumlara karşı direnişi bir adım öteye götürmeye çağırıyoruz!” ifadelerine yer verildi. 

‘HER GÜN YENİ ZORBALIK’

Bu arada öğrenci ve akademisyenlere destek için her pazar günü  çevirimiçi olarak “sanal nöbet”te bir araya gelen Boğaziçi mezunları, dün yaptıkları açıklamada 150 günü aşan mücadelede neredeyse her gün yeni bir zorbalığa, baskıya ve hukuksuz müdahaleye şahit olduklarını vurguladı. Mezunlar, açıklamalarında “150 gündür üniversitemize layık görülen bu baskıcı, hukuksuz uygulamalar ve verilen her yeni hasar, aslında bir tükenişin işaretidir” dedi.

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