Kayyım dayanaksız kaldı: Ahmet Türk, davadan beraat etti





BERAAT KARARI VERİLDİ

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme; Ahmet Türk’ün açıklamasının “İfade özgürlüğü kapsamında olduğunu” belirterek, “Suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verdi.





Ahmet Türk’ün “örgüt propagandası” iddiasıyla yargılandığı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasına gerekçe yapılan davadan beraat etti.İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınarak, yerine kayyım atanan Mêrdîn Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Ahmet Türk’ün 28 Mart 2011 tarihinde Sirt’in Kasaplar Deresi bölgesinde faili meçhul cinayetlere ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle 2022 yılında “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davanın duruşmasına avukatları Erdal Kuzu ile Tahar Erdem Mardin Adliyesi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Gelen evrakların okunması ve kimlik tespitinin ardından mahkeme savcılıktan mütalaasını sunmasını istedi.Savcılık mütalaasından Ahmet Türk’ün üzerine atılı suçlamadan dolayı cezalandırılmasını talep ederken, avukatlar Erdal Kuzu ve Tahar Erdem, Ahmet Türk’ün siyasetçi olduğunu ve 2011 yılında yapmış olduğu bir konuşmadan dolayı yargılanmasının kanunsuz olduğunu beyan etti. Avukatlar, dosyanın zamanaşımına uğradığını, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu dosya hakkında 2014 yılında “takipsizlik kararı” verildiğini ancak buna rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyadaki takipsizlik kararını dikkate almadan iddianame hazırladığını söyledi. Dosyanın yıllar önce kapanması gereken dosya olduğunu belirten avukatlar, beraat verilmesini istedi.Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 4 Kasım 2024 tarihinde üçüncü defa kayyım atanmasının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı 2022/142 esas sayılı dava dosyasını da gerekçe olarak göstermişti. İçişleri Bakanlığı açıklamasında “2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan davasının devam etmesi” ifadelerine yer vermişti.