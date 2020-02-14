Kayyım dosyasından beraat etti

İçişleri Bakanlığı’nın Ahmet Türk’ün yerine 2016 ve 2019 yıllarında, Necla Yıldırım’ın yerine ise 2016’da kayyım atanmasına gerekçe yaptığı dosyada karar çıktı. Mahkeme, Ahmet Türk ve Necla Yıldırım hakkında suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.







Ahmet Türk ve Necla Yıldırım’a 2015 yılında Mazıdağı’nda bir cenazeye katıldıkları gerekçesiyle dava açılmıştı. Davanın karar duruşması, Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı, Ahmet Türk ve diğer isimler hakkında, “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla ceza verilmesini istedi.





Avukat Erdal Kuzu ise “Savcılık daha önce mütalaa için süre talep etmişti. Bu talep kabul edilmişti. Şimdi mütalaasını tekrarlaması nedeniyle biz de süre talebinde bulunuyoruz” dedi. Mahkeme süre talebini kabul etmedi. Türk’ün cenazeye katılmasında herhangi bir cebir ve şiddet eylemi olmadığını belirten avukat Kuzu, müvekkilinin bir örgüt üyesinin cenazesine katılma saiki ile değil, bir seçmeninin taziyesine katılma saiki ile hareket ettiğini söyledi. Savcılık mütalaasında suç olarak hangi eylemin gösterildiğinin belirtilmediğini, cenazenin devletin izniyle sınırdan getirildiğini belirten Kuzu, beraat talebinde bulundu. Mahkeme, Ahmet Türk ve Necla Yıldırım hakkında suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.





Ahmet Türk, 31 Mart seçimlerinde yeniden Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilmiş ancak tekrar kayyım atanarak görevden alınmıştı.