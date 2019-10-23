"Kayyım düzenine sessiz kalmayın"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'li milletvekillerinin katılımı ile Diyarbakır'da oturma eylemi yaptı.





Eylem için Ofis AZC Plaza önünde bir araya gelindi. Belediyelere kayyım ataması, belediye eş başkanlarının tutuklanması ve aynı zamanda Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtın protesto edildiği eylem üç gün sürecek.





Milletvekilleri saat 12:00'den 15:00'e kadar oturma eyleminde yer alacak.





Eyleme HDP Eşgenel Başkanı Sezai Temelli, HDP miletvekilleri Leyla Güven, Berdan Öztürk, Gülistan Koçyiğit, Murat Çepni, Saruhan Oluç, Garo Paylan, Fatma Kurtalan, İmam Taşçıer, Feleknaz Uca, Meral Danış Beştaş ve Filiz Kerestecioğlu katılıyor.





ÇEVİK KUVVET YİNE KALKANLARLA ABLUKAYA ALDI





Milletvekilleri eylemin yapılacaği Ofis semtinde toplandı. Eylemin yapılacağı AZC plazanın önü TOMA, zırhlı araç ve otobüslerle kapatılmış durumda. Bölgede çok sayıda çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.







Çevik kuvvet, Sanat Sokağı girişini kalkanlarla kapatarak AZC plaza önüne girişlere izin vermedi.





Polis ile HDP'liler arasında müzakere sürerken, toplanan kalabalık Sanat Sokağı'nda oturma eylemine geçti.





HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır'da üç gün sürecek oturma eylemini başlattı.





Temelli, "Her türlü ablukayı kıracağız. Bu şehir bizim şehrimizdir. Bu yüzden Amed, Mardin "ya meye" diyoruz. Halkların sesini, HDP'nin sesini kısamayacaklar. Parlamento kayyım rejimini kendisine saldırı olarak kabul etmeli. Kayyım, demokrasiye darbe demek olan faşist düzendir. Tüm milletvekillerine çağrımızdır; iktidarın dayattığı bu düzene sessiz kalmayın." dedi.





"KAYYIM REJİMİNİ KABUL ETMİYORUZ"





"Biz HDP olarak, kayyım rejimini de kayyımları da asla kabul etmiyoruz." diyen Temelli, "Bir an önce arkadaşlarımızın görevine dönmesini istiyoruz. Dün Selçuklu Mızraklı tutuklandı, 12 belediye başkanımız tutuklandı. 2016'da Fırat Anlı ve Gültan Kışanak'a yapılanların aynısını bugün de yaptılar." dedi.





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Kürt düşmanlığı ile ayakta kaldığını belirten Temelli, "Dünya bunu anladı, fakat Türkiye buna hala sessiz. Kürtleri yok sayarak kendince çözüm arıyorlar. Toprak bütünlüğü diyor ilk yaptığı şey Suriye topraklarına saldırmak oldu. Kürtlere yapılan zulmü hiç kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.



