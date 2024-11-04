Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım fırtınası: Mardin, Batman ve Halfeti'ye de kayyım atandı! /04 Kasım 2024 09:28

Kayyım fırtınası: Mardin, Batman ve Halfeti'ye de kayyım atandı!

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyım atandı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!” açıklamasını yaptı.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa Halfeti Belediyesine kayyım atandı.

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atadı. Polisler, sabah saatlerinde belediye binası önünü ablukaya aldı.

Kayyım kararının, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk'e bildirildiği ifade edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Tuncay Akkoyun kayyum olarak atandı.

AHMET TÜRK'TEN AÇIKLAMA
Ahmet Türk sosyal medya hesabından “Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!” ifadelerini kullandı.

Kayyım atamasının ardından Mardin’e 10 günlük eylem yasağı getirildi. 

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