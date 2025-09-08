Kayyım Gürsel Tekin'den flaş geri adım!

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, bugün saat 12.00'yi işaret ederek il binasında olacağını ve koltuğa oturacağını açıklamıştı. Tekin, son yaptığı açıklamada ise "Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur. Oraya kavga etmeye değil, kucaklaşmaya gidiyorum. Yumuşak başlıyım ama uysal koyun değilim. Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim" demişti.





Tüm gözler bugün saat 12.00'de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda neler olacağına çevrilmişken kulislere yansıyan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün aktardığına göre, Tekin bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitmekten vazgeçti.





GÜRSEL TEKİN NE DEMİŞTİ?

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Tekin, Saygı Öztürk'e yaptığı son açıklamasında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Tekin, "Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur. Oraya kavga etmeye değil, kucaklaşmaya gidiyorum. Yumuşak başlıyım ama uysal koyun değilim. Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim" diyerek tartışmalara meydan okumuştu.





Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mahalle seçimleri ve ilçe kongrelerinin devamına onay vermesinin, kayyım heyetini meşrulaştırdığını savunan Tekin, “Biz bu evin çocuklarıyız. Sorunu artırmak değil, çözmek istiyoruz” demişti.





Tekin, Genel Başkan Özgür Özel’den randevu talep ettiğini ancak yanıt alamadığını belirterek, “Öfkeyle söylenen gereksiz laflar partiye zarar veriyor. CHP’nin ilkeleri ve tüzüğü neyi gerektiriyorsa onu yapacağız” diye konuşmuştu.