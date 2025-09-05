Kayyım heyetinde derin çatlak: Bir kişi heyetten çekildi

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 2023 İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimi görevden alıp Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı kayyım olarak atadı.





Hasan Babacan, CHP İstanbul İl binasına gelip CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü.





Babacan, kayyım heyetinden çekildiğini açıkladı. Çelik, Babacan'ın kararını şöyle açıkladı.





"Sayın Hasan Babacan il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle Grup Başkvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Parti Meclis Üyemiz Bedirhan Berk Doğru ile birlikte böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini, bugününü, geleceğini konuştuk. Güzel bir sohbet ettik. Kendisi kamuoyuyla değerlendirmelerini paylaşacaktır. Hepinize saygılar."

Babacan, il binasından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Özgür Çelik ile birlikte çıktı. İki isim de Babacan'ı samimi bir şekilde sarılarak uğurladı.





CHP İHRAÇ TALEBİNİ GERİ ÇEKTİ

Hasan Babacan'ın mahkeme kararıyla geçici olarak görevlendirildiği İstanbul İl Yönetimi'nden çekilmesi üzerine, CHP Merkez Yönetim Kurulu Babacan hakkındaki ihraç talebini geri çekti





Öte yandan kayyım Gürsel Tekin'in bugün bir videosu servis edilmişti. Tekin, beraberindeki kayyım heyetini tek tek tanıtmıştı. Videoda Babacan da yer almıştı.