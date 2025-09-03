Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım kararına Avrupa'dan sert tepki: 'Çok partili demokrasinin tabutuna çakılan son çivi olacak' /03 Eylül 2025 10:32

Kayyım kararına Avrupa'dan sert tepki: 'Çok partili demokrasinin tabutuna çakılan son çivi olacak'

AP Raportörü Amor, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyım atanmasının CHP Parti Kongresi’ni erteleyecek gibi göründüğünü belirterek, "Bu, Türkiye'deki çok partili demokrasinin tabutuna çakılan son çivi olacaktır." açıklamasını yaptı.

SHABER3.COM

AKP rejiminin yargı eliyle muhalefet partisi CHP’yi dizayn etme çabaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Özgür Çelik yönetimindeki CHP İstanbul İl başkanlığını görevden alarak yerlerine kayyım atandı.

Mahkeme, İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap’tan oluşan heyeti kayyım olarak görevlendirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kayyıma olan Tekin’i partiden ihraç edildiğini açıklayarak sert tepki gösterse de, AKP yandaşı kalemler sırada parti yönetimine kayyım atanmasının olduğunu yazmaya başladı.

Avrupa’dan sert tepki
AKP rejiminin, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yerine kayyım atanmasına yönelik kararına Avrupa’dan tepki geldi. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Sanchez Amor, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyım atanmasının CHP Parti Kongresi’ni erteleyecek gibi göründüğünü belirterek, “Bu, Türkiye’deki çok partili demokrasinin tabutuna çakılan son çivi olacaktır.” açıklaması yaptı.

AP Raportörü Sanchez Amor, sosyal medya hesabından kararı eleştiren bir paylaşım yaptı. Amor, “Mahkemenin CHP İstanbul Kongresi’ni iptal etme kararı açısından kötü bir haber. Bu karar, mevcut lideri @eczozgurozel seçen Parti Kongresi’ni de etkileyecek benzer bir kararın önünü açıyor gibi görünüyor. Bu, Türkiye’deki çok partili demokrasinin tabutuna çakılan son çivi olacaktır.” dedi.
