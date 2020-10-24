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Kayyım milyonluk ihaleler verdi, yolsuzluktan tutuklandı

Kayyım döneminde Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı milyonluk ihalelerde usulsüzlük yaptığı ortaya çıkan Adnan Yüksel, tutuklandı

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Kayyum milyonluk ihaleler verdi, yolsuzluktan tutuklandı


   
Kayyum döneminde Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı milyonluk ihalelerde usulsüzlük yaptığı ortaya çıkan Adnan Yüksel, tutuklandı.

HABER MERKEZİ

24.10.2020
Eski Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum olarak görev yaptığı döneme ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında soruşturma başlatılan belediye ile iş yapan müteahhitlerden Adnan Yüksel tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “yolsuzluk”, “ihaleye fesat karıştırma”, “zimmet”, “usulsüzlük” ve “rüşvet” suçlarından soruşturma başlatılıp, yakalama kararı çıkarılan Yüksel, Ankara’da gözaltına alınıp Mardin’e getirildi. 

Yüksel, tamamlanan sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece “yolsuzluk” ve “zimmet” suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Vali Yaman’ın Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım olarak atandığı ilk dönemde çok sayıda ihalenin verildiği Elazığ merkezli Batur Enerji Üretimi Tarım Hayvancılık Gıda ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin sahibi olan Adnan Yüksel, Yaman’ın 19 Ağustos 2019’da ikinci kez kayyum olarak atanmasının ardından şirketin adını değiştirmişti. 

Tepkilerin önüne geçmek amacıyla şirketin ismini Artuklu Yol Yapım Ltd. Şti. olarak değiştiren Adnan Yüksel, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra ilçe belediyelerine atanan kayyumlarla da yakın ilişkiler geliştirmeye başlamıştı.

Adnan Yüksel ismi, Batur Enerji ile birlikte Mardin’de ayrıca belediye iştiraki Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) ihalelerinde de geçmişti. Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP yönetimine geçmesinin ardından MARSU yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında iki ihalenin usulsüz şekilde Batur Enerji’ye verildiği tespit edilmişti. 

Usulsüzlük belirlenen 45 milyon 236 bin 360 TL karşılığındaki "Kızıltepe İçme Suyu İnşaatı Yapım Projesi" ihalesi Batur Enerji Üretimi Tarım Hayvancılık Gıda ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne verilmişti. 

İhale ile ilgili 45 milyon TL verilmesine karşılık, Batur Enerji’nin alt yüklenici firmaya ihaleyi 16 milyon TL karşılığında devrettiği tespit edilmiş, MARSU’nun 29 Milyon TL zarara uğratıldığı belirtilmişti. 

Batur Enerji’ye 6 milyon 270 bin 852 TL karşılığında verilen 20 kırsal mahallenin "İçme Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi" ihalesinde de yine usulsüzlük olduğu tespit edilmişti.
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