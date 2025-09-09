Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım protestoları yatıştı, sosyal medyaya erişim kısıtlaması kaldırıldı /09 Eylül 2025 09:35

Kayyım protestoları yatıştı, sosyal medyaya erişim kısıtlaması kaldırıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki kayyım eylemi nedeniyle sosyal medya platformlarına uygulanan bant daraltma, sona erdi. Kullanıcılar X, Instagram, TikTok ve WhatsApp’a yeniden erişim sağlayabiliyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin mahkeme kararınca görevden alınması üzerine, Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet kayyım olarak atandı. CHP'nin çağrısı üzerine dün akşamdan itibaren vatandaşlar parti il binasına giderek durumu protesto etti. Tekin'in bugün il binasına gelecek olmasıyla birlikte de protestolar devam etti.

Protestoların etkisini artırmaya başlamasıyla birlikte sosyal medyada bant daraltma işlemi uygulandı. X, YouTube, Instagram TikTok, WhatsApp başta olmak üzere pek çok sosyal medya uygulamasında erişim kısıtlandı. Dün akşam itibarıyla protestoların azalmasıyla birlikte sosyal medya uygulamalarına VPN'siz erişim sağlanmaya başladı. Türkiye'deki kullanıcıların da erişim sorunu raporlamadığı görüldü.
