08 Eylül 2025 09:41

Kayyım protestolarına karşı sosyal medyaya erişim kısıtlandı

Dün akşamdan bu yana X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması devam ediyor. WhatsApp ve Telegram'da ise sadece bazı servis sağlayıcılarında sorun yaşanıyor.

SHABER3.COM

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ablukaya alındığı dün akşam saatlerinde sosyal medyaya da kısıtlama uygulanmaya başlandı.

X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşandığı bildirildi.

WhatsApp ve Telegram ise sadece bazı servis sağlayıcılarında sorun olduğu kaydedildi.

Açıklama EngelliWeb'den geldi.

X hesabından yapılan açıklamada, "X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşanıyor. WhatsApp ve Telegram ise (şimdilik) sadece bazı servis sağlayıcılarında sorunlu" denildi.

BANT DARALTMA UYGULAMASI DEVAM EDİYOR
Kullanıcılar, sabah uyandıklarında da X, Instagram, YouTube ve TikTok'a erişemedi. WhatsApp ve Telegram'daki kısıtlama da devam ediyor.

Yurttaşların çoğu uygulamaları kullanabilmek için VPN kullanıyor.

Kısıtlamanın ne zaman kaldırılacağı konusunda ise resmi bir açıklama gelmedi.
