Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım protestolarını görüntüleyen gazeteye polis baskını! /04 Kasım 2024 21:09

Kayyım protestolarını görüntüleyen gazeteye polis baskını!

Batman Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından düzenlenen protestoları görüntüleyen yerel gazeteye polis baskın yaptı. Gazetenin muhabiri Serhat Aslan gözaltına alındı.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı'nın DEM Partili Batman Belediyesi'ne kayyım atamasının ardından partililer, belediye binası önünde sloganlar atarak protesto düzenledi. Kalabalığa biber gazı ile müdahale eden polisle göstericiler arasında arbede çıktı. Yaşanan arbede sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Öte yandan protesto gösterilerini görüntüleyen Batman Sonsöz Gazetesi Haber Ofisi polis tarafından basıldı. Ekibin görüntü almasını engellemeye çalışan polis ekipleri, gazetenin muhabiri Serhat Aslan'ı gözaltına aldı.

O anlar ofisteki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kayyım protestolarını görüntüleyen gazeteye polis... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:47:31