Samanyolu Haber /Gündem / 'Kayyım rektör' danışman bulamıyor /02 Şubat 2021 10:03

'Kayyım rektör' danışman bulamıyor

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin "Kayyım rektör istifa" sloganları ile protesto ettiği Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu kendisine danışman bulamıyor. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucusu Oğuzhan Aygören de teklifi kabul etmedi: "Bugün sürpriz bir şekilde rektör danışmanlığı görevine atandığımı öğrendim."

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör danışmanı olarak seçtiği Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucu Üyesi Oğuzhan Aygören görevi kabul etmeyeceğini açıkladı.

Aygören, şahsi Twitter hesabında "sürpriz bir şekilde atandığını öğrendiğini" belirterek, "Bu atamayı kabul etmemin mümkün olmadığını tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim." dedi.

DEVA'DAN "YOLLARIMIZ AYRILIR" MESAJI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Boğaziçi'nde devam eden protestolarda öğrencilerin yanında yer aldıklarını belirtirken, Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Aygören'in görevi kabul etmesi halinde parti ile yollarının ayrılacağını kaydetmişti. 

Dün 200'e yakın öğrenci polis tarafından tekme-tokat gözaltına alınırken, bir öğrencinin kafasına aldığı tekme sebebiyle hastanede tedavi gördüğü belirtildi. 

Gözaltına alınanlardan 100'ü serbest bırakıldı. 

Oğuzhan Aygören'in yazılı açıklaması: 
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