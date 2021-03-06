Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım rektöre üçüncü yardımcı yine AKP'den geldi /06 Mart 2021 10:22

Kayyım rektöre üçüncü yardımcı yine AKP'den geldi

Boğaziçi'nde kayyum rektör Melih Bulu'nun üçüncü yardımcısını da belli oldu

SHABER3.COM

Boğaziçi Üniversitesine tartışmalı bir şekilde atanan  rektör Melih Bulu, kendine üçüncü rektör yardımcısı olarak Makine Mühendisliği öğretim üyesi Fazıl Önder Sönmez’i atadı.

Fazıl Önder Sönmez Boğaziçi Mezunları Derneği’ne (BÜMED) AKP muadili olarak kurulan Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi. BURA’nın bir diğer Yüksek İstişare Kurulu üyesi ise AKP Merkez Karar ve Yönetim Üyesi İffet Polat.

Yine BURA, Melih Bulu’nun kayyım rektörlüğünü ilk tebrik eden kurumlar arasında.

Fazıl Önder Sönmez aynı zamanda Boğaziçi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) danışmanı.

Üçüncü rektör yardımcısının bu özellikleri AKP’nin Boğaziçi Üniversitesi’nde kadrolaşma hamlesi olarak tepki çekiyor.
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