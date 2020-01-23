Kayyım skandalı!

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kent A.Ş.’ye kayyım tarafından müdür olarak atanan polis memuru Ercan Uysaler bir kadın çalışanı fuhuşa zorladığı gerekçesiyle aldığı 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





Mahkemenin 9 Ocak'ta verdiği tutuklama kararına rağmen Uyseler hâlâ tutuklanmadı.





TUTUKLAMA KARARI OLDUĞU HALDE





Tutuklama kararı üzerinden 15 gün geçmesine rağmen Uysaler'in halen tutuklanmadığı ve mahkemeye emrin yerine getirildiğine dair bir belge gönderilmediği öğrenildi.





Skandalın ortaya çıkmasının akabinde Mardin’i terk ettiği iddia edilen Uysaler’in memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde ikamet ettiği belirtiliyor.





Kolluk güçlerinin tutuklama kararını yerine getirmek için evine gidip gitmediği hakkında ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.





KADIN PLATFORMU: EMNİYET İSTERSE TUTUKLAR





Mardin Şahmaran Kadın Platformu, tutuklama kararının yerine getirilmesi çağrısında bulundu.





Platform adına yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Uysaler davasında kadınların mücadelesi sonucu verilen ceza ve tutuklama kararı erkeklerin işlediği suçlara karşı cezasızlık politikalarına da cevaptı. Fakat bugüne kadar tutuklanmaması birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor. Platform olarak ‘Uysaler niye tutuklanmadı. Eski polis diye mi halen tutuklanmadı?’ diye soruyoruz."





Açıklamanın devamında ise, şu ifadelere yer verildi: "Ancak mevcut durumdan anladığımız kadarı ile bu konuda ciddi bir çaba gösterilmiyor. Bu kişinin işlediği suç sabittir. Başkalarına zarar vermemesi ve adaletin yerini bulması için bir an önce bu tutuklama kararı yerine getirilmelidir."





Skandalın ortaya çıkınca emekliliğini isteyen polis memuru Ercan Uysaler hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.





VALİ MUSTAFA YAMAN'IN HEMŞEHRİSİ





Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu Vali Mustafa Yaman, belediye iştiraki Kent A.Ş.'ye hemşerisi olan polis memuru Ercan Uysaler'i müdür olarak atamıştı.





Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre Uysaler'in bir kadın çalışanı fuhuşa zorladığı ortaya çıkmıştı. Kadının şikâyeti üzerine soruşturma başlatılmıştı.





Ancak Uysaler hem Emniyet'teki hem de belediyedeki görevine devam etmişti.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından belediyenin Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP)geçmesi ile birlikte skandal ortaya çıkmış, bunun üzerine HDP yönetimi Uysaler’in işine son vermişti.





ERCAN UYSALER EMEKLİLİ OLDU





Mardin Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianame üzerine Uysaler, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı.





Uysaler, hakkında başlatılan idari soruşturmanın tamamlanmasını beklemeden emekliliğini istemiş ve emeklilik talebi kabul edilmişti.

Baskılara maruz bırakılan kadın ise yaptığı suç duyurusunu “üzerinde baskı olduğu” gerekçesiyle geri çekmişti.