Kayyım Tekin binaya girişleri yasakladı: 30 kişi hariç

İstanbul'da dün (8 eylül) polis, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girerek her kata biber gazı sıkarak kayyım Gürsel Tekin'in yolunu açtı. Müdahalede milletvekilleri de dahil birçok partili fenalaştı. CHP milletvekilleri ise olayın ardından başlattıkları nöbete devam etti ve geceyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ofisine dönüştürülen binada geçirdi.





CHP yönetimi, yaşanan gelişmelerin ardından Sarıyer’deki il binasını kapatıp Bahçelievler’e taşıma kararı aldı. CHP Merkez Yürütme Kurulu’nun kararı Yargıtay’a bildirildi. Böylece Bahçelievler binası hukuken CHP İstanbul İl Başkanlığı oldu. Sarıyer’deki bina ise Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılacak.





CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Halk TV’ye yaptığı açıklamada kayyım Gürsel Tekin’in tutumunu eleştirdi. Gökçek, polisin hala binayı terk etmediğini belirterek şu sözleriyle tepkisini dile getirdi:





“Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcıları İstanbul'daki Genel Başkan Yardımcıları yetkilidir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin tüzel kişiliğine ait bir binadır bu.”





Gökçek, Gürsel Tekin’in 30 kişilik liste dayatmasına da karşı çıkarak şunları söyledi:





“Hangi akıl buraya içeriye girenlere bugün bakın içeriye girmeye çalıştığında partililerimiz diyorlar ki ‘Sizi alamayız.’ Niye? "Gürsel Tekin bize 30 kişilik bir liste verdi. O listenin haricinde içeriye alamayız"





Gökçek, milyonlarca oyun ve binlerce emekçinin iradesinin yok sayıldığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:





“Gürsel Tekin bütün 2 milyonluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece üye sayımızdan bahsediyorum. İstanbul'daki 400.000'den fazla üyede 30 kişiyle ben burayı yöneteceğim diyorsa kusura bakmasın.





Burada milyonlarca insanın oyu var. Burada milyonlarca binlerce insanın emeği var. 30 kişilik liste belirleyip onun haricinde partilileri almam deyip buraya binlerce polisi getiren Gürsel Tekin'i tekrar kınıyorum buradan.”





Ali Gökçek, polisin parti binasına el koymasını ise şu sözlerle eleştirdi:





“Bir cunta mı geldi devletin başına? Bir cunta geldiğinde ancak partilerin genel merkezlerine, il teşkilatlarına, ilçe başkanlıklarına polisler gider el koyarlar. Bu mu oldu? Asker gider el koyar. Burada da geldi polis el koydu.”





CHP milletvekilleri, polis binayı tamamen terk edene kadar nöbete devam edeceklerini açıkladı.