Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım Tekin yeni krizin fitilini ateşledi: 'Görevi devretmem!' /21 Eylül 2025 10:42

Kayyım Tekin yeni krizin fitilini ateşledi: 'Görevi devretmem!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'de gerçekleşecek kongre sonrasında görevi bırakmayacağını söyleyerek yeni bir krizin fitilini ateşledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'deki kongre sürecinde görev süresinin bitip bitmeyeceğiyle ilgili konuları katıldığı televizyon programında yanıtladı.

"ANCAK MAHKEME GÖREVİMİ SONLANDIRIR"
TGRT Haber'e konuk olan Gürsel Tekin, , CHP'deki kongre sürecinde görev süresinin bitip bitmeyeceğiyle ilgili soruya, “Kongre düzenlenirse kongrede sizin göreviniz sona ermiyor mu?” sorusuna Tekin, “Hayır, ermiyor. Tedbir var. Ancak mahkeme sona erdirebilir.” diyerek kongre sonrasında yaşanacak yeni krizin kapısını araladı.

"BEN NE KILIÇDAROĞLU'YUM NE DE MUHARREM İNCE'YİM"
Tekin, "Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü bir dönemde çok psikolojik baskı altında kaldı. Biz Muharrem'i infaz ettik. Kılıçdaroğlu'nu da sildirdik. Bana geçmez kardeşim hiç yormayın kendinizi. Ben ne Muharrem İnce'yim Ne de Kemal Kılıçdaroğlu'yum." ifadelerini de kullandı.
