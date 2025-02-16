Kayyım THK'yi çiftliğe çevirdi: Beş yılda iki bin yandaşı işe almış!

AKP döneminde THK’nin birçok geliri kesildi. İktidar baskısına bir de kötü yöneticilerin imza attığı yolsuzluklar da eklenince kurum borç batağına girdi. Kurum içindeki kavganın ardından da 2019’da THK’ye kayyum atandı.



Her fırsatta THK’nin borç batağında olduğunu belirterek “Kurumu düze çıkaracağız” diyen kayyumlar ise kurumu hızla işlevsizleştirdi. Bir yandan THK’nin uçak ve helikopterleri satılırken bir yandan da yandaşlar kuruma dolduruldu.



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Beş yıldır THK’yi genel kurula götürmeyen kayyumların 2019 ile 2024 yılları arasında yaklaşık iki bin kişiyi işe aldığına dair belgeye ulaşıldı.



Kayyum döneminde Türk Hava Kurumu, THK Üniversitesi ve THK Vakfı ile vakfa bağlı şirketlerde işe alınanların sayısı şöyle:



- Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı: 314 kişi



- THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi: 986 kişi



- THK Havacılık Vakfı: 13 kişi



- THK Havacılık Vakfı İktisadi İşletmesi: 38 kişi



- Türk Hava Kurumu Üniversitesi: 225 kişi



- THK Uçuş Akademisi A.Ş.: 303



- THK Teknik Uçak Bakım Hizmetleri A.Ş.: 109 kişi



- Gökçen Havacılık Taşımacılık Eğitim ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.: 38 kişi



- THK Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD.ŞTİ.: 1 kişi



- Asal Havacılık ve Teknoloji Merkezi A.Ş.: 25 kişi





KİM BU KAYYUMLAR?



Türk Hava Kurumu’nu yöneten beş kişilik kayyum heyetinin aylık ücretlerine zam yapıldı. Üçü kamuda çalışan ve çift maaşlı olan kayyumlara THK’deki görevleri için aylık 10’ar bin TL ödeniyordu. Kısa süre önce ücretlerine yüzde 200 zam yapıldı ve aylık 30’ar bin TL ücret almalarına karar verildi. Beş kişilik THK Kayyum Heyeti’nin başkanlığını İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Kemal Yurtnaç yapıyor. Yurtnaç, valilik yaptığı 2015 yılında AKP’den Tokat milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti.



Kayyum heyetinde yer alan Ali Akyıldız da aynı zamanda Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi. Kaan Şahinalp ise daha önce TMSF kayyumu olarak FETÖ’den el konulan şirketlerde görev aldı. İçişleri Bakanlığı bürokratları Mustafa Cihad Feslihan ile Fahrettin Kaya de kayyum heyetinde yer alıyor.



THK NEDEN HEDEFTE?



İktidarın gözü ise uzun bir süredir THK’nin gayrimenkullerinde. Yaklaşık bin 300 civarında gayrimenkulü olan THK’nin hâlâ çok sayıda hava aracı da var. Ayrıca kurumun ülkenin birçok noktasında devasa arazileri, havaalanları, turizm bölgelerinde taşınmazları, iş merkezleri ve otelleri de var. Kayyumlar, THK’nin iştah kabartan gayrimenkulleri ve hava araçlarını haraç mezat satıyor.