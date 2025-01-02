Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım yönetimindeki THK, ambulans helikopterlerin ardından yangın uçaklarını da satıyor /02 Ocak 2025 11:40

Kayyım yönetimindeki THK, ambulans helikopterlerin ardından yangın uçaklarını da satıyor

Türk Hava Kurumu 2019'dan bu yana kayyım tarafından yönetiliyor. THK ambulans helikopterlerin ardından şimdi de yangın söndürme uçaklarını satma kararı aldı.

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Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Tam 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan THK, 2019 yılında alınan bir karar ile kayyımlar tarafından yönetilmeye devam ediyor.

AKP'li eski isimlerin kayyım olarak atanmalarının ardından kurumda önce ambulans helikopterler satıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Oradaki uçakların motorları, pervaneleri yok. Yani rezillik diz boyu" diyerek hedef gösterdiği yangın söndürme uçakları vatandaşların tepkisi ile yangınlarda yeniden kullanılmaya başladı.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI İÇİN SATIŞ KARARI
Ancak alınan son bir karar ile yangın söndürme uçakları için de satış kararı verildi. Başkanlığını 2015 yılında AKP’den Tokat milletvekili aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Kemal Yurtnaç’ın yaptığı THK Kayyım Heyeti, THK’ye kayyım atayan Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. 8 adet CL-215 yangın söndürme uçağının satışı için onay istendi.

SATIŞ YAKIN ZAMANDA OLABİLİR
Mahkeme ise 7 Ekim 2024’te “Satışın neden talep edildiğinin ve satıştan elde edilecek paranın ne yapılacağının ayrıntılı bir şekilde beyan edilmediğini” ifade ederek Kayyım Heyeti’nden açıklama istedi. Edinilen bilgilere göre yangın söndürme uçaklarının satışı için uzun zaman önce karar verildi. Uçakların satışının yakın zamanda olabileceği ifade ediliyor.

BİR TANESİNİN DEĞERİ 4-6 MİLYON DOLAR
Kanada merkezli Canadair tarafından üretilen yangın söndürme uçaklarının değerinin ise 4 ile 6 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor. Tek seferde yaklaşık olarak 5 ton su alabilen bu uçaklar amfibik özelliği ile hem suya hem de karaya iniş-kalkış yapabiliyor.

Birçok ülkede kullanılan ve artık seri şekilde üretilmeyen uçağın benzerleri, üretici şirketinden sipariş verilmesi halinde de yaklaşık 8-10 yılda anca teslim ediliyor.


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