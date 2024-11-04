Samanyolu Haber /Gündem / Kayyıma Erbakan da tepkili: Cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir /04 Kasım 2024 15:16

Kayyıma Erbakan da tepkili: Cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin "Cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir" dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, sosyal medya platformu X'teki hesabından Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Erbakan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sabaha karşı yapılan kayyum atamaları yıllardır sahnelenen senaryonun bir kez daha tekrarlanmasından ibarettir. Bu isimleri aday gösterenlerin ve kayyum atayanların hatası ne olursa olsun; cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir. Her iki taraf da bu anlamsız oyuna tekrar tekrar perde açmaktan vazgeçmelidir.

Sorun yasalarda ise, TBMM’de acil düzenlemelerle kanun değişikliklerini gerçekleştirelim. Yıllardır terör örgütü üyeliğinden yargılanan isimler aday gösteriliyor. YSK itiraz etmeyerek bu adaylıkları meşrulaştırıyor. Seçimler sonuçlanır sonuçlanmaz; yıllardır süren davalar hızla karara bağlanıyor. Ve sonuç olarak, seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak yerlerine vali ve kaymakamlar atanıyor. Bu filmin iki tarafı da, sivil siyasete duyulan güveni eriten ateşe odun taşımak için birbiriyle yarışıyor.

Doğrusu; sorunlu isimlerin aday gösterilmemesi, gösterilse bile YSK sürecinde adaylıklarının önlenmesidir. Bununla birlikte, görevden alınmayı gerektirecek bir suç seçim sonrası sabit hale gelmişse, kayyum atamak yerine seçilmiş belediye meclislerinin yeni bir belediye başkanı seçmesidir. Türkiye Cumhuriyeti için çıkış yolu adalettir, hukuktur, millet iradesine saygı göstermektir. Örgütlerle istikrarlı mücadelenin asıl etkili yolu, bin yılı aşkın mazisi olan köklü bir devlet gibi hareket etmektir."

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