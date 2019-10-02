Kayyıma karşı imza kampanyası başlatıldı

HDP’li belediyelere yapılan kayyım atamalarına karşı imza kampanyası başlatıldı. Toplanacak imzalar, İçişleri Bakanlığı'na gönderilecek.







Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetiminde olan Van, Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerine İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos’ta kayyım atanmasına karşı başlatılan Demokrasi Nöbeti, 45'inci gününde Van'da devam etti.







HDP İpekyolu İlçe Örgütü binası önünde yapılan nöbet eylemine HDP'li vekiller Murat Sarısaç, Muazzez Orhan’in yanı sıra HDP Van İl Eşbaşkanı Ümit Dede katıldı.





Ümit Dede, atanan kayyumlara karşı 45 gündür seslerini yükselttiklerini dile getirdi. Türkiye’de her gün yeni bir gündemle uyandıklarını belirten Dede, hazırlanan ekonomi programlarında halkı payına yoksulluktan başka bir şey düşmediğini, en temel ihtiyaçlara bile her gün zam yapıldığına dikkat çekti.





AKP Hükümetinin ise, çatışma ortamına bel bağlayarak ömrünü uzatmaya çalıştığını söyleyen Dede, şöyle dedi:





“Ama bizler çaresiz değiliz. HDP umudun partisidir ve umut dimdik ayakta. Biz inanıyoruz ki toplumunun duyarlı kesimi, demokratlar, aydınlar bir bütünen bu savaş politikalarına sesi yükseltirse, bizler bir araya gelebilirsek ölümlerin, sürgünlerin önüne geçebiliriz. Bu topraklarda yeni gelişecek bir savaşa ihtiyacımız yok, barışa ihtiyacımız var. Barış sesini yükseltmeye ihtiyacımız var”





HDP İl Eşbaşkanı, halk iradesine atanan kayyımlara ilişkin imza kampanyası başlattıklarını da duyurdu. Başlatılan kampanya kapsamında toplanacak imzalar, İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek.





Hazırlanan imza dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:





“31 Mart 2019 sandığa giderek, belediye yönetimini seçmek için oy verdim. İç hukukta ve evrensel hukukta garanti altına alınmış ve anayasal olan seçme hakkımı bir gereği olarak, hukuksuz bir şekilde görevden uzaklaştırılan seçilmiş belediye eşbaşkanlarının ve belediye meclis üyelerinin görevine iade edilmesi talep ediyorum.”





Diyarbakır’da 45 gündür süren Demokrasi Nöbeti’nde konuşan siyasetçi ve insan hakları savunucusu Akın Birdal, yapılan kayyım atamaları için "Türkiye halklarının gaspıdır. Türkiye yargısının, geleceğinin gaspıdır” dedi.





1 Mart ve 23 Haziran seçimleriyle Türkiye halklarının ortaya koyduğu yol haritası üzerinde duran Birdal, “Kayyumları gönderebiliriz. Savaş politikalarına son verebiliriz. Silahlanmaya ayrılan parayı, eğitime, demokrasiye ayırın. Ayıramazlarsa halkların direnişi barış politikasını Türkiye topraklarında gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.