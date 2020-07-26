Kayyımın 14 yöneticisi yolsuzluktan görevden alındı









İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2019’da Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım olarak atanan eski Vali Mustafa Yaman, 10 Haziran’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile merkeze çekildi. Yaman’ın yerine kente vali olarak atanan Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyım olarak görevlendirildi. Demirtaş’ın kayyım olarak atanmasının ardından belediyede devam eden müfettiş incelemesi kapsamında birçok üst düzey yönetici rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük, kayırma, ihaleye fesat karıştırma ve benzeri gerekçelerle görevden alındı. Bugüne kadar aralarında Belediye Genel Sekreteri Abdullah Yenigün ile Kent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zeyni Teker’in de olduğu 10 kişi görevden alındı. Son görevden alınmalarla bu sayı 14’e yükseldi.





Belediyedeki incelemelerini devam ettiren müfettişlerin, haklarında suç duyurusu yaptığı çok sayıda üst düzey yönetici, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturuluyor.





Eski Vali ve kayyım Mustafa Yaman’ın ekibinin tasfiye edilmesi yönünde sürdürülen görevden almalar kapsamında İmar Daire Başkanı Vekili Orhan Veli Ertaş, belediyedeki görevinin yanı sıra Mardin Valiliği’ne bağlı Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’ndaki (YİKOB) İdari ve Mali İşler Yatırım İzleme Müdürlüğü görevinden de alındı. Böylece Ertaş hem belediyedeki hem de Valilik bünyesindeki görevinden alınan ilk isim oldu. Ertaş’ın görevden alınmasının nedeni, Mardin’de kayyım yönetimi dönemlerinde hazırlanan imar planlarındaki usulsüzlüklerden kaynaklandığı belirtilirken, belediye ve valilik bünyesinde yapılan ihalelerin yürütüldüğü merkez olması nedeniyle de YİKOB’taki görevinden alındığı kaydedildi.





Görevden alınan bir diğer isim Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Derya Dağ Açıl da belediyede mimar kadrosuna verildi. Açıl’ın görevden alınmasında belediyedeki kamera kayıtlarının silinmesinin etkili olduğu belirtilirken, yine önceki kayyım Mustafa Yaman tarafından geçici görevle getirilen polis memuru Y.Ç.’nin usulsüz bir şekilde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevini yürütmesinin etkili olduğu ifade edildi. Görevden alınan Sosyal Hizmetler Daire Başkan Vekili ve Yaman’ın manevi kızı olarak tanınan Merve Erciyas Ç.’nin de eşi olan polis memuru Y.Ç.’nin, belediyede “gölge daire başkanı” olarak görev yaptığı belirtiliyordu.





Daha önce Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkan Vekili iken görevden alınan, ancak Ulaşım Daire Başkan Vekilliği görevini sürdüren Füsun Karaboğa, bu görevinden de alındı. Karaboğa’nın ihalelere fesat karıştırdığı ve “hayali ihale” gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.





Görevden alınan en dikkat çekici isimlerden biri ise, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürü Eşref Dağdelen oldu. Dağdelen’in yerine İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Eyüpsultan Şubesi eski Müdürü Abdüsselam Altunkaynak getirildi. 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerden 3 gün önce 28 Mart’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından MARSU Genel Müdürlüğü’ne atanan Dağdelen’in atanmasını, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk, belgeleriyle “Bu ne telaş bu ne aymazlık” diyerek duyurmuştu.





31 Mart seçimlerinin ardından 620 Milyon TL borçlandırıldığı ortaya çıkan MARSU ile ilgili yapılan iç incelemede, Dağdelen’in MARSU Genel Müdür Yardımcısı olduğu sırada çok sayıda usulsüz işleme imza attığı da tespit edildi. Dağdelen ile birlikte MARSU Genel Müdür Yardımcısı Sadullah Turgut, MARSU Strateji Geliştirme Daire Başkanı Songül Söğüt hakkında “kamu zararına” neden oldukları gerekçesi ile başlatılan soruşturma devam ederken, belediyeye kayyım atanmış, soruşturma kayyım yönetimi tarafından durdurulmuştu.





Dağdelen ve beraberindekilerin 45 milyon 236 bin 360 TL karşılığında Batur Enerji Üretimi Tarım Hayvancılık Gıda ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne verilen "Kızıltepe İçme Suyu İnşaatı Yapım Projesi"nde usulsüzlük yaptıkları tespit edilmişti. İhale ile ilgili 45 milyon TL verilmesine karşılık, Batur Enerji’nin alt yüklenici firmaya ihaleyi 16 milyon TL karşılığında devrettiği tespit edilmiş, MARSU’nun 29 Milyon TL zarara uğratıldığı belirtilmişti.





Ayrıca Batur Enerji’ye 6 milyon 270 bin 852 TL karşılığında verilen 20 kırsal mahallenin "İçme Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi" ile 6 milyon 616 bin 122 TL karşılığında Asil Restorasyon İnşaat Turizm Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne verilen "Mardin İli Sınırları içinde İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesisleri İnşaat Yapım İşi" ihalesinde de usulsüzlük olduğu tespit edilmişti.