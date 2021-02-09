Kayyımın atadığı rektör yardımcısının ilk sınavı: Öğrencileri görünce, koşarak kaçtı

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Melih Bulu tarafından rektör yardımcısı olarak atanan Mehmet Naci İnci, rektörlük önünde nöbet tutan öğrencilerin yanına geldi.





Öğrencilerin "Bu kadar meslektaşınız, öğrenciniz protesto ederken, nasıl kabul ettiniz, tutuklu öğrencileriniz varken, onlarca kişi gözaltına alınmışken, 51 öğrenciniz süreklenerek gözaltına alınırken, hiç utanmanız yok mu?" sorularını yanıtsız bırakarak kaçtı.





İnci bu göreve kendisi talip oldu. Fizik Bölümü öğretim üyesi İnci'nin üniversitedeki akademisyenlere e-posta göndererek "yönetimle iletişim kanallarını açık tutup sürdürmek, genç akademisyenleri korumak, eğitim ve araştırma durmasın diye" aday olduğunu duyurduğu öğrenildi.





2018'de Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AKP'li milletvekili Ömer Faruk Öz ve A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen ile birlikte nikah şahitliği yapan Mehmet Naci İnci'nin Twitter hesabını da kapattığı görüldü. İnci, Twitter hesabından Ayasofya'nın cami olarak açılışını kutlamış ve "86 yıllık özlem sona erdi" mesajını paylaşmıştı.