Kayyımın faturası HDP'ye kesildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetiminde bulunan Kars Belediyesi, daha önceki yönetimler tarafından bırakılan borçlar gerekçesiyle bir kez daha icralarla karşı karşıya kaldı. Bugün mesai saati bitiminde belediye binasına gelen haciz memurları eşbaşkanların ve birim odalarında bulunan koltuk, masa ve bilgisayarlara haciz işlemi yaptı.







Belediye binasında haciz işlemi devam ederken görüştüğümüz Eşbaşkan Ayhan Bilgen, malzemelerin daha önceki haciz dosyaları dolayısıyla farklı firmalar tarafından kendilerine Yediemin olarak teslim edildiğini belirtti. Yediemin hukukunun açık olduğunu ifade eden Bilgen, “Daha önce başka firmalar tarafından haczi gerçekleştirilmiş ve yediemin listesinde bulunan malzemelerin bir başka firma tarafından mevcutlu hacze konu edilemez. Yine aynı malzemeler meclis kararıyla kamu yararı ve haczedilemez kararı alınmıştır” dedi.





Haczedilmeye çalışan bilgisayarlarda belediyenin evraklarının kayıtlı olduğunu ifade eden Bilgen, bu malzemelerin icra malzemesi olmadığını ve kamu yararına yönelik çalışmaların yürütmek için kullanılan malzemeler olduğunu belirtti.





Bilgen, “Bu malzemelerin haczedilemeyeceği kanunla da açıktır. Kanun ve meclis kararına rağmen yapılan bu iş belediyeyi çalıştırmama işidir. Bu firma alacağıyla ilgili mükerrer işlem yapmış. Yani hem tebliğ etmiş hem de kendi tahsil etmeye çalışıyor. Tebliğ edilen bir şeyin yeniden tahsili zaten söz konusu olamaz, bu kasıtlı bir tutumdur. Firma sahibinin özellikle Belediye Eşbaşkanlarının odalarının haczini ısrarla talep etmesi de kötü niyetli olduğunu ve belediyeyi yıpratarak çalışamayacak duruma getirmek istediği çok açıktır. Bu nedenle Kars halkı belediyelerine sahip çıkmalıdır” sözleriyle tepki gösterdi.



