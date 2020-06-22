Kayyımın 'Kürtçe' nefreti tepki çekti

Batman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kent içi ulaşımda trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan caddelerde yayalara geçiş hakkının verilmesi zorunluğunun hatırlatılması amacıyla “Önce yaya” ve “Pêşî peya” yazılı ikon çalışması yaptı.





Kayyım atanmadan önce yaklaşık 49 noktada Türkçe ve Kürtçe olarak “Önce Yaya-Pêşî Peya” ikonları yapıldı. Kayyım atamasının ardından ise zamanla yıpranan yazılar onarıldı. Kasım ayına kadar 350 noktada çalışma yapılacağı belirtilirken, kayyım yönetimindeki belediye, Kürtçe ikonları bu sefer kullanmadı. Belediye önü, Acetler Kavşağı ve Turgut Özal Bulvarı olmak üzere birçok noktadaki ikon çalışması sadece Türkçe yapıldı.







EŞBAŞKANLAR TEPKİ GÖSTERDİ





Görevinden alınan ve yerlerine kayyım atanan Batman Belediyesi Eşbaşkanları Songül Korkmaz ve Mehmet Demir, sosyal medya hesaplarından Kürtçe ikonların yeniden yapılmamasına tepki gösterdi. Demir, “Batman kayyımından bir Kürtçe düşmanlığı daha… Nüfusunun büyük bir bölümünün Kürtçe konuştuğu Batman’da halkın güvenliği için asfalta yazdığımız ‘Pêşî Peya’ yazısı kayyım tarafından silindi yerine Türkçe yazıldı. #KayyımKürdeDüşman” diye tepki gösterdi.





‘İLK İŞLERİ KÜRTÇEYE DÜŞMANLIK ÇALIŞMASI’





Songül Korkmaz, “İnsanların can güvenliklerini korumak amacıyla çok dilli bir belediyeciliği öne çıkarmak istedik. Ulaşım Müdürlüğü ile ortak bir karar alarak bu şekilde çalışma yaptık. Zamanla silinen yazılar yeniden onarıldı ama bu sefer Türkçe ikonlar tek yazıldı. Hem iktidarın hem de onun sistemi kayyımların, Kürtçeye olan düşmanlığını burada bir kez daha gördük. Atanan kayyımlar geçmişte nasıl ki ilk işleri Kürtçeye olan düşmanlıkları noktasında çalışma yaparken, burada Kürtçe yazılmaması zihniyetin devam ettiğinin göstergesidir. Düşman hukukunun terk edilmesi ve Kürtçe ikonların derhal yazılması gerekiyor” diye konuştu.