Samanyolu Haber /Gündem / Kayyımlar iyi baksın... Uzanların mallarını usulsüz satanların yıllar sonra hapsi istendi /26 Eylül 2019 10:58

Kayyımlar iyi baksın... Uzanların mallarını usulsüz satanların yıllar sonra hapsi istendi

Uzan Grubu’nun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devri sonrası el konulan yatlarının satışı sürecinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla eski TMSF Başkan Yardımcısı Fethi Çalık’ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı. 13 sanığa zimmet suçlamasıyla 3-15 yıl arası hapis istendi.

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El konulan, kayyıma devredilip batırılan, TMSF eliyle yok pahasına satılan mülkler son birkaç yıldır Türkiye'nin gündeminde. Milyarlarca liralık şirketlerin başına oturtulan ve kısa sürede buraları yandaş arpalığına dönüştüren AKP'lileri ilgilendiren önemli bir dava sürüyor. 2004 yılındaki Uzan Operasyonu sonrası el konulan yatların satışında maddi menfaat elde ettikleri iddia edilen o dönemin görevlileri mahkemede, üstelik TMSF'nin ihbarıyla yargılanıyor.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Savcı, Fethi Çalık ve 4 sanığın “zimmet” suçundan 7 yıl 2 aydan 15 yıla kadar hapsini istedi. Diğer sanıkların ise “zimmete yardım” suçundan 3 yıl 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Fethi Çalık, İsmail Murat Çağatay, Nazım Barış Çağcağ ve Deniz Bozkurt ile şikâyetçi TMSF avukatları katıldı.

Duruşma ertelendi

Mütalaada, sanıklardan Fethi Çalık’ın Uzan Grubu Şirketi tarafından yönetim kurulu başkanlığı görevine fon alacaklarının tahsili amacıyla atandığı, sanıklardan Deniz Bozkurt’un ise suç tarihinde söz konusu şirketin genel müdürü olduğu aktarıldı. Yine Çalık ve Bozkurt’un, kendilerine görevleri nedeniyle verilen devredilmiş mal ve parayı haksız menfaat sağlamak amacıyla hareket ederek usülsüz işlemlere konu ettikleri belirtildi. Mütalaanın ardından mahkeme heyeti, sanık ve avukatlara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
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