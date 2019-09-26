Kayyımlar iyi baksın... Uzanların mallarını usulsüz satanların yıllar sonra hapsi istendi

El konulan, kayyıma devredilip batırılan, TMSF eliyle yok pahasına satılan mülkler son birkaç yıldır Türkiye'nin gündeminde. Milyarlarca liralık şirketlerin başına oturtulan ve kısa sürede buraları yandaş arpalığına dönüştüren AKP'lileri ilgilendiren önemli bir dava sürüyor. 2004 yılındaki Uzan Operasyonu sonrası el konulan yatların satışında maddi menfaat elde ettikleri iddia edilen o dönemin görevlileri mahkemede, üstelik TMSF'nin ihbarıyla yargılanıyor.





Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Savcı, Fethi Çalık ve 4 sanığın “zimmet” suçundan 7 yıl 2 aydan 15 yıla kadar hapsini istedi. Diğer sanıkların ise “zimmete yardım” suçundan 3 yıl 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Fethi Çalık, İsmail Murat Çağatay, Nazım Barış Çağcağ ve Deniz Bozkurt ile şikâyetçi TMSF avukatları katıldı.







Duruşma ertelendi





Mütalaada, sanıklardan Fethi Çalık’ın Uzan Grubu Şirketi tarafından yönetim kurulu başkanlığı görevine fon alacaklarının tahsili amacıyla atandığı, sanıklardan Deniz Bozkurt’un ise suç tarihinde söz konusu şirketin genel müdürü olduğu aktarıldı. Yine Çalık ve Bozkurt’un, kendilerine görevleri nedeniyle verilen devredilmiş mal ve parayı haksız menfaat sağlamak amacıyla hareket ederek usülsüz işlemlere konu ettikleri belirtildi. Mütalaanın ardından mahkeme heyeti, sanık ve avukatlara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.