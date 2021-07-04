Kayyımlar, THK’nin mülklerini satışa çıkardı

Kayyım yönetimindeki Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı, birçok kentteki taşınmazını satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, THK’nin Antalya, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Aksaray ve Yalova’daki bazı mülkleri ihale düzenlenerek satılacak.





Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, satış için gerçekleştirilecek ihaleler kapsamında, mesken, tarla, bağ, dükkan, büro ve depo gibi gayrimenkuller yer alıyor. İlanda satışı yapılacak toplam 44 gayrimenkule, ilişkin 18 Ağustos Çarşamba günü açık artırma usulüyle ihale düzenleneceği belirtildi.









THK’NİN ESKİ YÖNETİCİLERİ BirGün'e KONUŞMUŞTU





Geçtiğimi günlerde BirGün’e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen THK’nin eski yöneticileri, “Kayyım yönetimi THK’yi ele geçirmeye çalışıyor. Çünkü, kurumu bin 200 civarında gayrimenkulü var. THK’nin ülke genelinde 400’e yakın şubesi var ve yaklaşık 350’si muhalif. Bu yüzden de kayyım yönetim şube binalarının giderlerini, elektrik, su ve internet faturalarını ödemiyor. Şubeler ise bir an evvel kongre yapılmasını istiyor. İktidar THK'nin milyonlarca lira değerindeki mülklerine çökmek istiyor” demişti.





AKP’Lİ ESKİ BAKAN ATANMIŞTI





Atatürk'ün kurduğu THK Başkanlığı’nın yönetimine 2019 yılının Ekim ayında Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik kayyım heyeti atandı. Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise 63’üncü AKP Hükümetinde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı.





Öte yandan, yaklaşık üç yıldır THK yangın söndürme uçağı ihalesiyle de tartışma konusu. Orman Genel Müdürlüğü, yangın döndürme uçağı kiralama ihalesine uçaklarının “En az 5 bin litre su taşıma kapasitesi” olması şartını koyduğu için 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçakları, orman yangınlarında kullanılamıyor.