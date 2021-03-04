Samanyolu Haber /Gündem / 'Kayyumluk' tabelasına 'disiplin'le cevap /04 Mart 2021 14:28

'Kayyumluk' tabelasına 'disiplin'le cevap

Melih Bulu, 'rektörlük' tabelasına asılan 'Kayyumluk' pankartına disiplin yönetmeliği ile cevap verdi.

SHABER3.COM

Boğaziçi Üniversitesi'nin 'kayyum rektör'ü Melih Bulu'ya karşı protestolar sürerken öğrencilerin 'rektörlük' tabelası üzerine yeniden yapıştırdıkları 'kayyımluk' yazıları bir kez daha söküldü. Güvenlik görevlileri tabelanın yanına disiplin yönetmeliğinden maddelerin yer aldığı bir kâğıt yapıştırdı.

'HEPİMİZ ORADAYDIK'

“Boğaziçi Direnişi” isimli Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafla duruma tepki gösterildi. Akademisyenlerin her gün rektörlük binasına sırtını dönerek gerçekleştirdiği eyleme öğrenciler de “Hepimiz oradaydık” pankartı ile katılarak destek verdi. "Hepimiz oradaydık! Arkadaşlarımıza kayyumluk tarafından açılan soruşturmalara karşı kimsenin yalnız olmadığını haykırıyoruz! Bu korkutma, sindirme politikalarına karşı eylemlerimize devam ediyoruz. Hocalarımızın sırt dönme eylemine eşlik ediyoruz" açıklaması yapıldı.

ANAYASANIN 34. MADDESİ HATIRLATILDI

Öğrenciler daha sonra haklarında soruşturma açılan 51 arkadaşlarıyla ilgili yazdıkları dilekçeyi öğrenci işlerine teslim etti. Rektörlüğün 'disiplin' kağıdının üzerine de "Herkes, önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir" ifadesinin yer aldığı Anayasa'nın 34. maddesinin olduğu kağıt yapıştırıldı.


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