Kayyum, Boydaklar'ın parasını TÜGVA ve TÜRGEV'e aktardığını övünerek anlattı

Boydaklar’a ait olan ve el konularak adı Erciyes Anadolu Holding yapılan şirketin CEO'su Alpaslan Baki Ertekin; 2021 yılı finansal sonuçları ve gelecek döneme ait hedef ve stratejilerine ilişkin bir basın toplantısı gerçekleştirdi.







“TABİ Kİ TÜRGEV VE TÜGVA'YA PARA VERİYORUZ”

AKP'ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA, TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti'ne para verdiklerini itiraf eden Ertekin, “Evet, TÜRGEV'e para veriyor muyuz? Tabi ki veriyoruz. TÜGVA'ya para veriyor muyuz? Tabi veriyoruz. TÜGVA'ya vereceğim, TÜRGEV'e vereceğim, İlim Yayma'ya vereceğim. Ama öyle attıkları tuttukları kadar paralar değil. Zaten akıl ve mantıkla uyuşmuyor. Net karın yüzde iki buçuğu diyorum” ifadelerini kullandı.





“HOLDİNG'İN AKP'NİN ARPALIĞI OLDUĞUNU KABUL EDİYOR”

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdiği konulara ilişkin açıklama yaptı. CEO Ertekin'in yaptığı açıklamalarla holdingin AKP'nin arpalığı olduğunu kabul ettiğini ifade eden Arık, şunları söyledi:





“Maalesef TMSF'ye devredilen şirketleri arpalık gibi gören iktidar partisi sorularımızı yanıtsız bırakırken, iktidar partisinin kayyım olarak atadığı şahıs da soru işaretlerini gidermek yerine holding bünyesindeki emekçi kardeşlerimizi figüran, basın mensuplarını da izleyici yapıp ucuz bir tiyatro oyununu sahneye koydu.





Kendince hüküm veren bu zat, şark kurnazlığı yapayım derken aslında iddialarımızın doğruluğu, Holding'in AKP'nin arpalığı olduğunu da kabul ediyor. Babasının bağından üzüm bağışlıyormuş gibi ‘TÜRGEV'e verdim, TÜGVA'ya verdim. Yine vereceğim' diyor.





Neymiş vergilerden vermiyormuş. Babanın parasını mı veriyorsun? Orası kamunun kontrolünde bir kurum, orası milletin malı. Veriyorsan cebinden ver.





Madem verdiğini kabul ediyorsun ne kadar verdiğini açıkla da Kayseri kamuoyu öğrensin. Bu açıklama kamu kaynaklarının TÜRGEV'e, TÜVGA'ya, İlim Yayma Cemiyetine peşkeş çekildiğinin itirafıdır.”





“KAYSERİ'NİN 20 MİLYON AVROSU NEREDE”

CHP'li Arık, geçtiğimiz günlerde de TMSF’ye devredilen, Erciyes Anadolu Holding'in eski CEO'su Ertunç Laçinel’in 20 milyon avroyla kayıplara karıştığını iddia etmişti.





Arık, “Şirketin başına 2016 yılında 5 kişiden oluşan bir kayyım heyeti atandı, kayyımın başına da ‘Ertunç Laçinel’ isminde biri getirilir. Şimdi, Laçinel nerede? Kayseri’nin 20 milyon Eurosu nerede? 2018’de Başbakan Binali Yıldırım’a Laçinel’i sordum, 4.5 yıldır yanıt bekliyorum.





Ama 20 milyon Euroyla kayıp. Holding ise AKP emrinde ve onlar nereye, ne kadar para derse, oraya harcanıyor. Turkuaz medyaya milyonlarca dolar para aktarılmış ama tarafsız yayıncılık yapanlara tek kuruş yok. Holding, AKP’nin arka bahçesi gibi yönetiliyor” ifadelerini kullanmıştı.