Kayyum Meclis’i feshetti, Kürtçe hesabı sildi

“Kobanê soruşturması” kapsamında tutuklanan Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen yerine kayyum olarak atanan Vali Türker Öksüz, belediyenin Twitter hesabından önce HDP’li yönetiminin çalışmalarını sildirdi, ardından belediyenin Kürtçe hesabı olan “@SQerse”yi de sildi.







Kayyım Öksüz’ün, ayrıca 25 kişiden oluşan Belediye Meclisi’ni de feshettiği öğrenildi. Belediye Meclisi, 10 HDP, 5 CHP, 4 MHP, 3 AKP, 2 DSP ve bir bağımsız üyeden oluşuyordu.





Öte yandan, görevden uzaklaştırılan Kars Belediye Eşbaşkanı Şevin Alaca’nın da aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.