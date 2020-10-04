Samanyolu Haber /Gündem / Kayyum Meclis’i feshetti, Kürtçe hesabı sildi /04 Ekim 2020 17:49

Kayyum Meclis’i feshetti, Kürtçe hesabı sildi

Kars Belediyesi kayyumu Vali Türker Öksüz ilk icraatlarına başladı.

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 “Kobanê soruşturması” kapsamında tutuklanan Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen  yerine kayyum olarak atanan Vali Türker Öksüz, belediyenin Twitter hesabından önce HDP’li yönetiminin çalışmalarını sildirdi, ardından belediyenin Kürtçe hesabı olan “@SQerse”yi de sildi.

Kayyım Öksüz’ün, ayrıca 25 kişiden oluşan Belediye Meclisi’ni de feshettiği öğrenildi. Belediye Meclisi, 10 HDP, 5 CHP, 4 MHP, 3 AKP, 2 DSP ve bir bağımsız üyeden oluşuyordu.  

Öte yandan, görevden uzaklaştırılan Kars Belediye Eşbaşkanı Şevin Alaca’nın da aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltı süresi uzatıldı. 
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