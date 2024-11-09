Samanyolu Haber /Gündem / Kayyum protestolarında 235 gözaltı /09 Kasım 2024 17:46

Kayyum protestolarında 235 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya DEM Parti belediyelerine kayyum atanmasını protesto eden 235 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. DEM Parti kayyum kararını mahkemeye taşıdı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Partili Mardin, Batman ve Şanlıurfa Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösteren 235 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapan 217 hesabın yöneticileri hakkında da "işlem başlatıldığını" bildirdi.

Yerlikaya kayyum kararının ardından 47 ilde çeşitli eylemler düzenlendiğini söyledi.

Balıkesir'de düzenlenen bir programda konuşan Yerlikaya, "Belediyeler, yerel yönetimlerin temelidir; ancak bu yetki, halka hizmet için vardır. Hiç kimse, halkın verdiği emaneti istismar edemez" dedi, kayyum atanan belediyeleri terörle ilişkili olmakla suçladı:

"Terörle ilişki kurmak, teröre kaynak aktarmak, teröriste sahip çıkıp, sağa sola laf yetiştirmek belediyecilik değildir. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Şehir eminleri terörle yandaş olamaz. Terörün siyaseti olmaz, terörle sadece mücadele edilir."

Bu arada DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, belediyelerine kayyum atanması işleminin yürütmesinin durdurulması talebiyle idare mahkemesine başvurdu. Başvuruda DEM Parti'nin yerel seçimlerde elde ettiği sonuç ve halkın tercihleri hatırlatıldı. Kayyuma gerekçe gösterilen suçlamalarla ilgili kesin bir yargı kararı bulunmadığı vurgulandı.
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