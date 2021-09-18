Samanyolu Haber /Ekonomi / Binance’e ‘manipülasyon’ soruşturması /18 Eylül 2021 20:09

Binance’e ‘manipülasyon’ soruşturması

ABD’li yetkililer, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’e yönelik ‘piyasa manipülasyonu’ ve ‘içerden öğrenenlerin ticareti (insider trading)’ soruşturması başlattı.

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Bu gelişme, halihazırda düzenleyici kurumların hedefindeki kripto para ticaretine bir sekte daha vurabilir.

Binance daha önce ABD, Britanya, Japonya, Singapur, Almanya ve İtalya gibi finans piyasalarının merkezi ülkelerde hedefe oturtulmuş, pek çok ülke platform üzerinden yapılan işlemlere tedbir getirme yoluna girmişti. Binance birbirinden bağımsız şirketler kurarak düzenleyici kurumlardan kaçabiliyor ama giderek artan önlemler bunu her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Bloomberg ajansının haberine göre ABD’li otoriteler, şirket olarak Binance’in ve/veya çalışanlarının müşterilerinden faydalanarak haksız gelir elde ettiği yönündeki suçlamaları inceliyor.

Buna göre, Vadeli Emtia Ticareti Komisyonu’ndan müfettişler geçen haftalarda muhtemel tanıklara ulaşarak soruşturmayı derinleştirdi. Ajans, Binance’in şu aşamada resmi bir suçlamayla karşı karşıya olmadığını, soruşturmanın takipsizlikle de sonuçlanabileceğini bildirdi.
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