Kayyumları panikleten adım: TMSF 'koruma yok' dedi

TMSF, kayyumlar hakkında soruşturma açılamayacağına dair iddiaların doğru olmadığına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada yapılan düzenlemenin “kayyum temsilcilerinin sorumluluklarının benzer görevleri yapanlar ile eşit hale getirilmesinden” ibaret olduğu iddia edildi.







KUSURLARDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI İDARE ALEYHİNE AÇILACAK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) yapılan açıklamada, kayyumların yargıdan muaf tutulması için özel kanun çıkarıldığı iddialarının doğru olmadığı vurgulandı. “Hiç kimse kayyımlar hakkında soruşturma açamaz” iddialarının asılsız olduğu belirtilen açıklamada, “Yapılan kanuni düzenleme, zaten kanunda var olan kayyım temsilcilerinin sorumluluklarının, İcra ve İflas Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu’ndaki düzenlemeler çerçevesinde, benzer görevleri yapanlar ile eşit hale getirilmesinden ibarettir. İcra ve İflas Kanunu’nun 5. maddesindeki kaideler, F... ile ilişkili şirketlerde görev yapan kayyım temsilcileri için de geçerli olmuştur. İcra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhine açılabilir” denildi.





“KAYYUMLAR ENDİŞE VE TEREDDÜT DUYMASIN DİYE HAZIRLANDI”

Açıklamada, kanunda yapılan değişiklikle, iddia edildiği gibi kayyum temsilcilerine benzersiz bir ayrıcalık ve sınırsız bir sorumsuzluk tanınmadığı bildirildi. TMSF tarafından atanan kayyum temsilcilerinin yargıdan muaf tutulmalarının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, kanunun, kayyum temsilcilerinin görevlerini herhangi bir endişe ve tereddüt duymadan yerine getirmeleri için hazırlandığı aktarıldı.





ŞAHSEN HACİZ TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYA KALMAMALARI İÇİN

Açıklamada ayrıca düzenlemenin kayyumlara haciz gitmemesi için de yapıldığı belirtilerek, “Kayyım temsilcilerinin görevlerini yerine getirirken şirketlerin vergi, SGK ve benzeri borçlarından ötürü, şahsen haciz tehdidi ile karşı karşıya kalmamaları için düzenleme getirilmiş olması, kanunun yerinde olduğu hususunu tartışmasız kılmaktadır” denildi.





ÇIKARILAN DÜZENLEME NE GETİRDİ?

TMSF’nin el koyduğu şirketlere atanan bürokratlara dokunulmazlık kazandıran düzenleme Meclis’ten geçerek kanunlaştı. Düzenleme ile birlikte TMSF bünyesindeki şirketlerin yönetimindeki kayyumlar, zarara neden olursa izinsiz yargılanamayacak. Kayyumlar yönetiminde oldukları ve kendi hatalarından dolayı oluşacak zarardan da sorumlu olmayacaklar. Kayyumların zararını Hazine üstlenecek.





KAÇ ŞİRKETE KAYYUM ATANDI?

Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve yolsuzlukların önüne geçmek için faaliyet göstermekle görevlendirilen TMSF, 713 şirkette kayyum olarak görevlendirildi. TMSF’nin kayyumluk yaptığı şirketler arasında, Koza, Boydak, Naksan Plastik, Aynes Gıda, Bank Asya ve Aydınlı Grup da bulunuyor. Milyarlık şirketler yandaşlar için arpalık haline getirilirken, birçok şirket atanan kayyumların kusurları nedeniyle zarar ediyor.