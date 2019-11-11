Kaz Dağları'nda 115 maden arama ruhsatı...

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Kaz Dağları'ndaki madencilik faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergelerine gelen yanıtı açıkladı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in imzasıyla gönderilen yanıta göre, Kaz Dağları bölgesinde 115 maden arama ruhsatı verildiğini, bunlardan 107'sinin yerli firmada, 8'inin yabancı firmada bulunduğunu aktaran Şahin, yine 164 firmaya işletme ruhsatı verildiğini, bunun 148'inin yerli 16'sının da yabancı firmada olduğunu dile getirdi.





Milli park alanlarında, doğal ve tabiat güzelliklerinin bulunduğu alanlarda madencilik faaliyetlerinin yapılmasının uygun bulunmadığına dair hazırladığı bir kanun teklifini de Meclis Başkanlığı’na sunduğunu ifade eden Şahin, milli parkın sınırlarına 50 kilometreden daha yakında maden arama işletme ruhsatı verilmemesini, verilen ruhsatların iptal edilmesi ve işletmelerin durdurulmasını, öncelikle arama ve işletme ruhsatlarının doğal güzelliklerin dışındaki bölgeler için verilmesini teklif ettiklerini anlattı.