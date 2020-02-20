Kaz Dağları'nda yeni ağaç katliamı iddiası

Kaz dağlarında altın ve bakır madeni için ağaç katliamı yapıldığı iddia edildi. Çok sayıda ağacın katledildiğini ifade eden yurttaşlar olaya tepki gösterdi.







Kaz dağları ekolojik silsilesi içinde yer alan, Ağı Dağı’na komşu, Çan’ın Halilağa Köyü yakınlarında yapılmak istenen altın madeni çalışmaları kapsamında ağaç katliamının yapıldığı iddia edildi.





AĞAÇ KESİMLERİNE TEPKİ





Çanakkaleolay'dan Seçkin Sağlam'ın haberine göre, Halilağa Köyü yakınlarında bulunan Cengiz Holding’e ait Halilağa Altın-Bakır Madeni projesi ile ilgili ormanlık alan içinde bulunan ağaçların kesilmesi üzerine çok sayıda yurttaş olaya tepki gösterdi.





CENGİZ HOLDİNG'E SATILMIŞTI





Söz konusu projenin Cengiz Holding'e 55 milyon dolar karşılığında Kanadalı Liberty Gold ve Teck Resorurces’a şirketleri tarfından satılmıştı.