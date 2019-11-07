Samanyolu Haber /Gündem / Kaz Dağları'nın gerçekleri ortaya çıktı /07 Kasım 2019 21:23

Kaz Dağları'nın gerçekleri ortaya çıktı

Türkiye Ormancılar Derneği Denetleme Kurulu Başkanı, eski Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Salih Sönmezışık, Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı Atikhisar Su Havzası’nda yapılmak istenen siyanürlü altın madenciliği sahasına ilişkin raporu açıkladı.

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Sönmezışık, “Şirket Balaban mevkiindeki altın ve gümüş işletme sahasındaki orman alanını, Danıştay kararını beklemeden traşlayarak kesmiştir. Tema Vakfı tarafından 195 bin olarak belirlenen bu sayı, ÇED raporunda 45 bin 650 adet olarak belirtilmesine karşın, ilgili bakanlıkça 14 bin 300 olarak deklare edilmiştir.

Benim de içerisinde olduğum heyet maden sahasında ve büroda 3 gün çalışma yapmıştır. Resmi kayıtlara da dayanarak yapılan inceleme sonucu, kesilen ağaç sayısının 347 bin 815 adet olduğu tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in haberine göre altın aramada kullanılacak siyanürün bölgede büyük hasara yol açacağına dikkat çeken Salih Sönmezışık, şöyle konuştu:

“Altın üretimi sürecinde alanda 18 bin 900 ton siyanür kullanılacağı ifade edilmektedir. Bu durum; Çanakkale’de başta insanlar olmak üzere tüm canlılar için büyük bir risk oluşturmaktadır. Proje sahasında bulunan 7 dere ve Atikhisar Barajı, üretim aşamasında açığa çıkan ağır metallerden etkilenecektir.
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