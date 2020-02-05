AKP'lilerin ''kaz'' ziyafetinde kavga!

SAMANYOLUHABER- Soner Yalçın Sözcü gazetesinde bugün yayımlanan makalesinde eski başbakan Binali Yıldırım'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) önde gelen isimlerine Ankara'da kaz ziyafeti verdiğini belirterek, ziyafette soğuk rüzgârlar estiğini aktardı.





Makalede şu ifadeler yer aldı: “Bülent Arınç mikrofonu eline alıp bırakmamış, ‘eskileri yâd etme’ yemeğinde AKP eski milletvekilleri Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar hakkında ağır sözler sarf etmişti! Yemekte bulunan kimileri ‘Burası yeri değil’ dese de Arınç'ın konuşmasını sürdürmesi üzerine bazıları yemeği terk etmişti."





MEHMET METİNER'DEN ARINÇ'A: DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPTI





Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, şahsi Twitter hesabında Yalçın’ın iddialarının doğru olduğunu kaydetti.





Metiner, “Bülent Arınç denilen kişinin adımı bizzat vererek saygısızca konuştuğu, kendisinin yalnız bırakıldığı iddiası üzerinden duygu sömürüsü yaptığı iddiası doğru...” ifadelerini kullandı.





Metiner, şunları yazdı: “Arınç’ın konuşmasına nezaket ölçüleri içinde tepki koyan adı bende saklı ağabeylerime teşekkürlerimi sunarım."





"BİRİLERİ DE AĞZININ PAYINI VERSEYDİ!"





"İsterdim ki her seferinde Arınç gibilere karşı haklarını-hukuklarını cansiperane savunduğum birileri de kalkıp ağzının payını verseydi." diyen Metiner, "Canları sağ olsun.” ifadelerini kullandı.