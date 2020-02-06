Samanyolu Haber /Gündem / Kaza geçiren Gelecek Partililere yardım eden polislere soruşturma açıldı iddiası /06 Şubat 2020 13:22

Kaza geçiren Gelecek Partililere yardım eden polislere soruşturma açıldı iddiası

Ocak ayında Ankara'dan Bursa'ya seyir halindeyken kaza geçiren Bursa eski Valisi ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi İzzettin Küçük'e yardım eden polisler hakkında soruşturma açıldığı ve polislerin yerlerinin değiştirildiği öne sürüldü.

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Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi kurucular kurulu üyesi Küçük ve ailesi ölümden dönerken, kaza anında olay yerine giderek Küçük ve ailesine yardım eden polislere soruşturma açıldığı iddiaları medyaya yansıdı.

Bursa merkezli Tele16 haber sitesinin iddiasına göre, Küçük ile birlikte eski vekil Mustafa Öztürk de araçtaydı ve polisler iki isme kaza sonrasında yardım etti.

Habere göre, kazanın ardından araçta bulunan bir polis mesai arkadaşlarından yardım istedi. İnegöl’ün Mezitler mevkisinde meydana gelen kaza sonrası olay yerine gelen bir komiser yardımcısı ve üç memur, kaza yapan İzzettin Küçük ve Mustafa Öztürk ile birlikte araçta bulunan bir polise yardım etti.

Kaza sonrası Öztürk ve Küçük’ü İnegöl’e getiren polisler için Bursa İl Emniyet Müdürülüğü’nün soruşturma açtığı iddia edildi. Soruşturma sonrası komiser yardımcısının Mustafa Kemal Paşa ilçesine, diğer polislerin ise Yenişehir ve Kestel’e gönderildiği öğrenildi.
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