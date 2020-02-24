Samanyolu Haber /Gündem / Kaza yapan uçağın pilotuna tutuklama /24 Şubat 2020 19:40

Kaza yapan uçağın pilotuna tutuklama

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus uçağının iniş sırasında pistten çıkarak üçe ayrıldığı ve üç kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastanede ifadesi alınan kaptan pilot M.A. adliyeye sevk edildi.Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen kaptan pilot savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Uçak kazası 5 Şubat'ta meydana gelmişti. 177 yolcu ve altı mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı pistten çıkmıştı. Kaza sonucu üç kişi yaşamını yitirmişti.
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