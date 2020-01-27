Samanyolu Haber /Dünya / Kazadan önce pilot uyarılmış /27 Ocak 2020 19:52

Kazadan önce pilot uyarılmış

Kobe Bryant'ın öldüğü helikopter kazasından önce, pilotun trafik kontrolörleri tarafından uyarıldığı ileri sürüldü. Kontrolörlerin, helikopterle irtibatın kesilmesinden önce, pilotu 'çok alçaktan uçtuğu yönünde' uyardığı belirtildi.

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NBA’in efsane yıldızlarından Kobe Bryant ve kızının içinde olduğu Sikorsky S-76 tipi helikopterin pilotunun hava trafik kontrolörleriyle yaptığı konuşmaya dair ses kayıtları yayınlandı. Kobe Bryant’ın öldüğü helikopter kazasına dair paylaşılan ses kayıtları, pilotun çok alçaktan uçtuğu yönünde uyarıldığını ortaya koydu. Ayrıca sis nedeniyle çoğu helikopterin havalanmadığına dikkat çeken yetkililer, pilotun hava şartlarını hiçe saydığını öne sürdü.

İngiliz The Sun gazetesinin aktardığına göre, adı Ara Zobayan olarak açıklanan pilot, “Çok alçaktan uçuyorsun” diye uyarıldı. Kontrolörler pilota rehberlik etmeye çalıştığı ancak irtibatı kaybettiği anlaşıldı. Pilotun Burbank Havaalanı’na inmeyi planladığı, iniş izni beklerken 15 dakika boyunca havada daireler çizdiği belirtildi. Düşmeden önce helikopterin yaklaşık 610 metre yüksekliğe çıktığı, 518 metrelik bir irtifadan dağa çakıldığı kaydedildi.

Öte yandan havanın bir hayli sisli olduğunu hatırlatan uzmanlar, Los Angeles emniyetine ait helikopterler dahil olmak üzere pek çok helikopterin havalanmadığını dikkat çekti ve Kobe’nin bulunduğu aracın neden uçuş yaptığının araştırılması gerektiğini belirtti. 

Gazeteye konuşan deneyimli helikopter pilotu Phillipe Lesourd, “Kontrolörün pas geçtiğine dair ifadelerini duyabiliyorsunuz, bu helikopterin düşük görüş şartları nedeniyle inişi halihazırda iptal ettiği anlamına geliyor. Bu iyiye işaret değildir” ifadelerini kullandı.

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