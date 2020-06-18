Samanyolu Haber /Gündem / Kazak lider Nazabayev Korona'ya yakalandı /18 Haziran 2020 10:31

Kazak lider Nazabayev Korona'ya yakalandı

Kazakistan'ın eski devlet başkanı Nursultan Nazarbayev, Koronavirüs'e yakalandı. Ülke siyasetinde söz sahibi olmayı sürdüren 79 yaşındaki Nazarbayev'in karantinada olduğu açıklandı.

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Kazakistan’ın eski devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı açıklandı. 

79 yaşındaki liderin, pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya aldığı belirtildi. Sözcüsü Aidos Ukibay, “Endişelenecek bir şey yok.” dedi.

Petrol zengini Kazakistan’ı 28 yıl boyunca yöneten Nazarbayev 2019 yılında görevini bırakma kararı almıştı. Ancak Nazarbayev "ulusal lider" sıfatıyla geniş yetkilere sahip olmayı sürdürüyor. 

Kendisi aynı zamanda ülkenin güvenlik konseyinin de başkanı.
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