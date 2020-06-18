Kazak lider Nazabayev Korona'ya yakalandı

Kazakistan’ın eski devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı açıklandı.





79 yaşındaki liderin, pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya aldığı belirtildi. Sözcüsü Aidos Ukibay, “Endişelenecek bir şey yok.” dedi.





Petrol zengini Kazakistan’ı 28 yıl boyunca yöneten Nazarbayev 2019 yılında görevini bırakma kararı almıştı. Ancak Nazarbayev "ulusal lider" sıfatıyla geniş yetkilere sahip olmayı sürdürüyor.





Kendisi aynı zamanda ülkenin güvenlik konseyinin de başkanı.