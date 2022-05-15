Kazakistan’a giden ilklerden eğitim gönüllüsü Yusuf Yaylacı ruhunun ufkuna yürüdü

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Boğaziçi Üniversitesi’ni 1993 yılında bitiren Yaylacı, aynı yıl Kazakistan’a geldi ve Karaganda Kazak-Türk Lisesi’nde İngilizce öğretmeni olarak eğitim hayatına başladı. 1997 yılında Almatı Kazak-Türk Lisesi’nde göreve başlayan Yaylacı mesleğinde edindiği başarıları genç öğretmenlere vermek adına 1998 yılında Kazak-Türk Eğitim Vakfı’nda (KATEV) İngilizce Zümre Başkanı oldu.











Yüzlerce İngilizce öğretmeni yetiştiren ve binlerce öğrenciye İngilizce öğreten Yaylacı, 2006 yılından başlayarak Almatı’da eğitim öğretim faaliyeti gösteren Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Filoloji Fakültesi Dekanı olarak göreve başladı. 4 yıl dekanlıktan sonra aynı fakültede öğretim görevlisi olarak görev yapmaya devam eden Yaylacı yaklaşık bir buçuk yıl önce yakalandığı yumuşak doku kanseri hastalığının tedavisi için gittiği Almanya’nın Münih kentinde hastalığa yenik düştü. Yaylacı, 55 yaşında hayata veda etti.









Meslektaşları ve öğrencileri arasında sevilen ve sayılan, görev aşığı Yaylacı, 1 kız ve 3 erkek çocuk babasıydı. Yaylacı’nın naaşı ilk hicret diyarı olan Kazakistan’ın Almatı şehrinde defnedilecek.