Samanyolu Haber /Dünya / Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den yeni açıklama /05 Ocak 2022 21:45

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den yeni açıklama

Güvenlik Konseyi Başkanı görevini ilk devlet başkanı Nazarbayev'in değil kendisinin yürüteceğini duyuran Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkentten ayrılmayacağını belirtiği de ifade edildi.

SHABER3.COM

Kazakistan'da protestolar bugün de sürerken Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'den yeni bir açıklama geldi.

Bugünden itibaren Tokayev, Güvenlik Konseyi Başkanı görevini ilk devlet başkanı Nazarbayev'in değil kendisinin yürüteceğini duyurdu. “Ne olursa olsun başkentten ayrılmayacağım” dedi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen protesto gösterileri nedeniyle iki günde ikinci kez ulusal sesleniş konuşması yapan Tokayev, şimdiye dek ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in yürüttüğü Güvenlik Konseyi Başkanı görevinin bugünden itibaren kendisi yürüteceğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den yeni açıklama Sonraki Haber >>

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

AKP’li belediye başkanından olay görüntüler!

AKP’li belediye başkanından olay görüntüler!

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı

Şevki Yılmaz'dan AKP'ye ilginç öneri

Şevki Yılmaz'dan AKP'ye ilginç öneri

'Büyük Operasyon'

'Büyük Operasyon'

Yılbaşı gecesi köprüde isyan ettiren olay

Yılbaşı gecesi köprüde isyan ettiren olay

Sudan'da sular durulmuyor

Sudan'da sular durulmuyor

1978'de üretime başlayan İBB Halk Ekmek'i RTE kurmuş!

1978'de üretime başlayan İBB Halk Ekmek'i RTE kurmuş!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:29:19