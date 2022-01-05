Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den yeni açıklama

Kazakistan'da protestolar bugün de sürerken Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'den yeni bir açıklama geldi.



Bugünden itibaren Tokayev, Güvenlik Konseyi Başkanı görevini ilk devlet başkanı Nazarbayev'in değil kendisinin yürüteceğini duyurdu. “Ne olursa olsun başkentten ayrılmayacağım” dedi.



Ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen protesto gösterileri nedeniyle iki günde ikinci kez ulusal sesleniş konuşması yapan Tokayev, şimdiye dek ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in yürüttüğü Güvenlik Konseyi Başkanı görevinin bugünden itibaren kendisi yürüteceğini söyledi.