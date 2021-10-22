Samanyolu Haber /Sağlık / Kazakistan’da kediler için Covid-19 aşısı geliştirildi /22 Ekim 2021 20:35

Kazakistan’da kediler için Covid-19 aşısı geliştirildi

Kazakistan’da kediler için geliştirilen Covid-19 aşısının tanıtımı yapıldı.Kazakistan’da kediler için korona virüsü (Covid-19) aşısı geliştirildi.

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Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Aşı Merkezi tarafından kediler için geliştirilen NARUVAX-C19 (pets) alt ünite aşısı, başkent Nur Sultan’da düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı’nda tanıtıldı.

Tanıtım töreninde yapılan açıklamada, bazı evcil hayvanlarda ve özellikle kedilerde Covid-19 riskinin yüksek olduğu ve bu hayvanların virüsün mutasyonuna sebep olabilecek potansiyeli bulunduğu belirtildi.

Söz konusu aşının kediler üzerinde denemesinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Tamamen güvenli olduğu ve Covid-19’a karşı koruma sağladığı tespit edildi. Bu aşı sayesinde hayvanlarımızı virüsten koruyabileceğimizi umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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