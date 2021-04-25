Samanyolu Haber /Gündem / Kazakistan da kendi aşısını geliştirdi: QazVac /25 Nisan 2021 09:24

Kazakistan da kendi aşısını geliştirdi: QazVac

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın kendi aşısını geliştirdiğini açıkladı

SHABER3.COM

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 23 Nisan'da attığı tweet'le QazVac aşısının ilk partisinin ülkenin çeşitli bölgelerine gönderildiğini açıkladı. Kazakistan bu şekilde kendi Covid-19 aşısını üreten ülkeler arasında yerini aldı.

Euractiv'in Başbakanlık Basın Servisinden aktardığı habere göre, QazVac adlı inaktiv Covid-19 aşısı, ülkenin Biyolojik Güvenlik Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi.

Biyolojik Güvenlik Araşırma Enstitüsü Genel Direktörü Kunsulu Zekeriya, Kazakistan'ın bu aşısının ilk faz klinik denemelerde yüzde 100, ikinci fazda ise yüzde 96 etkili olduğunu belirtmişti.

Ülkede aşılamanın 26 Nisan'da başlaması planlanıyor.
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