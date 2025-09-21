Kazakistan’da Ruslara banka kartı soruşturması

Samanyoluhaber.com - Moskova





Yapılan açıklamada, Kazakistan'daki bireysel kimlik numarası (İİN) alımında yaşanan usulsüzlüklerle bağlantılı olduğu belirtiliyor.





Rusya merkezli RTVI kanalının haberine göre, Kazakistan polisi, ülkenin bireysel kimlik numarası (İndividualnıy İdentifikatsionnıy Nomer - İİN) alımına ilişkin yürütülen bir dolandırıcılık soruşturmasıkapsamında çok sayıda Rus vatandaşını ifade vermeye çağırıyor. İİN, Kazakistan'da yaşayanlar için vergi ödeme, mülk satın alma, devlet hizmetlerine erişim gibi işlemlerin yanı sıra, ülkede şirket yöneten veya banka hesabı açmak isteyen yabancı uyruklular için de zorunlu bir kimlik numarası.





Soruşturmanın temelini, 2024 yılı başında yürürlüğe giren bir yasak oluşturuyor. Bu tarihten itibaren, İİN için uzaktan kayıt yaptırma imkanı kaldırıldı. Ancak, internet üzerinde bu yasağa rağmen Rus vatandaşlarına ücret karşılığında uzaktan İİN ve banka hesabı açma hizmeti sunmaya devam eden reklamlar yer aldı. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Mart 2025'te yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla alınan bu kimlik numaralarının iptal edileceğini duyurdu ve konuyla ilgili bir ceza soruşturması başlattı.





Rus Vatandaşlarında Artan Talep ve Rakamlar





Rus vatandaşlarının Kazakistan bankacılık sistemine olan ilgisi, 2022 yılında uluslararası yaptırımların ardından önemli ölçüde artmıştı. Kazakistan Dijital Kalkınma Bakanlığı'nın verilerine göre, 2022-2024 yılları arasında yaklaşık 696 bin Rus vatandaşı, Kazak bankalarında hesap açtı ve yerel banka kartları edindi. Bu süreçte, o dönemde yasal olan uzaktan kimlik doğrulama yöntemleri kullanıldı. Ancak, 2024'teki yasak sonrası bu hizmeti sunmaya devam eden şahıslar, yasa dışı faaliyette bulunmakla suçlanıyor.